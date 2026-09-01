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Večeras odavanje počasti generalu Ratku Mladiću u Banjaluci

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01.09.2026 14:35

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Foto: Srna

Na Trgu Krajine u Banjaluci večeras, 1. septembra u 20 časova biće održano odavanje počasti generalu Ratku Mladiću, objavljeno je na „Fejsbuk“ stranici Vojska Republike Srpske.

U objavi se navodi da su posebno pozvani borci generala Mladića i ratni vojni veterani.

„Tako treba, časno i dostojno“, navedeno je u objavi.

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Banja Luka

počast

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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