Večeras odavanje počasti generalu Ratku Mladiću u Banjaluci

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Foto: Srna

Na Trgu Krajine u Banjaluci večeras, 1. septembra u 20 časova biće održano odavanje počasti generalu Ratku Mladiću, objavljeno je na „Fejsbuk“ stranici Vojska Republike Srpske.

U objavi se navodi da su posebno pozvani borci generala Mladića i ratni vojni veterani. „Tako treba, časno i dostojno“, navedeno je u objavi.

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