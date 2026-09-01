Večeras odavanje počasti generalu Ratku Mladiću u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Na Trgu Krajine u Banjaluci večeras, 1. septembra u 20 časova biće održano odavanje počasti generalu Ratku Mladiću, objavljeno je na „Fejsbuk“ stranici Vojska Republike Srpske.
U objavi se navodi da su posebno pozvani borci generala Mladića i ratni vojni veterani.
„Tako treba, časno i dostojno“, navedeno je u objavi.
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