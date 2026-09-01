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Srpsku tokom sedam mjeseci posjetilo 297.568 turista

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01.09.2026 15:26

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Требиње Република Српска
Foto: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Republiku Srpsku je tokom sedam mjeseci posjetilo 297.568 turista koji su ostvarili 734.087 noćenja, što je za 3,7 odsto više dolazaka i 5,8 odsto više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine, podaci su Turističke organizacije Srpske.

Saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Sanela Šimun rekla je da su planinska mjesta zabilježila povećanje od 19,4 odsto, a banjska od 4,7 odsto.

Ostala turistička mjesta koja posjeduju atraktivne faktore poput klimatskih, kulturno-istorijskih, te riječna i jezerska mjesta, zabilježila su povećanje od dva odsto.

Šimunova je napomenula da su se gosti tokom sedam mjesec ove godine u prosjeku zadržavali dva i po dana.

"Kao i prethodne godine najveću posjetu, pored domaćih turista, ostvarili su gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crna Gore, dok se od ostalih evropskih zemalja ističu Turska, Austrija, Njemačka i Italija", rekla je Šimunova.

Ona je navela da su po vrsti turističkih mjesta domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim slijede ostala turistička mjesta, planinska i ona koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

"Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim mjestima, pa planinskim i ostalim mjestima", dodala je Šimunova, prenosi Srna.

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Republika Srpska

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Sanela Šimun

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