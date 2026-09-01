Prilika za studente u Banjaluci: Raspisan konkurs za dom

Studentski centar "Nikola Tesla" u Banjaluci otvorio je konkurs za prijem studenata na smještaj u novoj akademskoj godini.

Mjesta ima za njih 1.200, a rokovi za prijavu razlikuju se u zavisnosti od godine i ciklusa studija.

Pravo da konkurišu imaju državljani BiH koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija.

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Njihovo prebivalište mora biti udaljeno najmanje 30 kilometara od Banjaluke, uz uslov da od mjesta stanovanja do mjesta studiranja ne postoji redovna linija javnog prevoza.

Konkursom su utvrđene i starosne granice. Brucoši mogu konkurisati ako do kraja kalendarske godine ne pune 21 godinu, dok studenti starijih godina prvog ciklusa moraju biti rođeni 1998. godine ili kasnije. Za studente master studija uslov je da su rođeni 1996. godine ili kasnije.

Pravo na smještaj nemaju studenti koji obnavljaju apsolventski staž, dok master studenti moraju dokazati da nisu zasnovali radni odnos.

Rokovi nisu isti za sve studente

Brucoši prijave mogu podnijeti od 31. avgusta do 11. septembra, dok konkurs za studente starijih godina ostaje otvoren do 30. septembra.

Studenti master studija prijavljivaće se od 23. do 27. oktobra 2026. godine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaz o upisu, dokumentaciju o uspjehu i položenim ispitima, potvrdu o mjestu prebivališta i dokumente kojima se dokazuje eventualni socijalni status ili pripadnost kategorijama koje donose dodatne bodove.

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To mogu biti potvrde o invalidnosti, dokaz da student nema jednog ili oba roditelja, dokumentacija o korišćenju socijalne pomoći, kućna lista, dokaz o pripadnosti višečlanoj porodici i potvrda da od mjesta stanovanja do mjesta studiranja ne postoji redovna linija prevoza.

Svi originalni ili ovjereni dokumenti moraju biti izdati u posljednjih šest mjeseci.

Ocjene donose najviše bodova

Mjesto na rang listi prvenstveno će zavisiti od uspjeha u prethodnom školovanju, za koji studenti mogu dobiti najviše 50 bodova. U obzir će biti uzet i socijalni status kandidata.

Dodatni bodovi pripadaju studentima bez jednog ili oba roditelja, djeci ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata, korisnicima socijalne pomoći i studentima iz višečlanih porodica.

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Obnavljanje godine, međutim, umanjuje ukupan broj bodova. Za jednu obnovljenu godinu oduzimaju se dva boda, za dvije osam, a za tri obnovljene godine 15 bodova. Kandidatima koji su više od tri puta obnavljali godinu biće oduzeto 20 bodova.

Kada će biti objavljene rang liste

Nezvanični rezultati za brucoše trebalo bi da budu objavljeni do 17. septembra, a konačna rang lista do 28. septembra. Njihovo useljenje planirano je od 1. do 9. oktobra.

Studenti starijih godina nezvanične rezultate mogu očekivati do 6. oktobra, a konačnu listu do 15. oktobra. U domove će se useljavati od 16. do 28. oktobra.

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Za master studente nezvanični rezultati biće poznati do 29. oktobra, dok je objavljivanje konačne liste predviđeno do 9. novembra. Njihovo useljenje trajaće od 9. do 11. novembra.

Na nezvanične rezultate kandidati mogu uložiti prigovor u roku od osam dana.

(BL Portal)