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Odluka Vlade na snazi: Olakšice roditeljima od danas

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01.09.2026 13:23

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Новац
Foto: ATV

Odluka Vlade Republike Srpske za pomoć roditeljima djece koja koriste produženi boravak u privatnim predškolskim ustanovama od danas je na snazi.

Roditelji od 1. avgusta mogu ostvariti pravo na sufinansiranje iznosu od 200 KM mjesečno.

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Kako kažu u Javnom fondu za dječiju zaštitu Republike Srpske, ova mjera predstavlja još jedan konkretan korak u jačanju podrške porodicama i stvaranju uslova da djeca imaju kvalitetno i podsticajno okruženje za rast i razvoj.

Sredstva obezbjeđuje Javni fond za dječiju zaštitu kroz projekat “Sufinansiranje produženog boravka djece Republike Srpske” do 30. juna 2027. godine uz podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

"Produženi boravak djece predstavlja značajan oblik podrške, posebno imajući u vidu sve veći broj zaposlenih roditelja i potrebu za organizovanim boravkom djece nakon završetka nastave", kažu u Fondu i nastavljaju:

"Važno je istaći da produženi boravak pruža djeci da kroz igru, učenje i različite aktivnosti razvijaju svoje sposobnosti, interesovanja, kreativnost i samostalnost".

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Institucije Srpske tako nastavljaju da prepoznaju potrebe porodica i da kroz konkretne mjere doprinose usklađivanju porodičnih obaveza i potreba djece.

Sve detaljnije informacije u vezi sa sufinansiranjem produženog boravka mogu se dobiti na sajtu Javnog fonda za dječiju zaštitu i u njegovim poslovnicama.

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Tagovi :

produženi boravak

Vlada Republike Srpske

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