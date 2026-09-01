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Agencija za agrarna plaćanja najavljuje dodatnu podršku: Sela se počinju razvijati

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01.09.2026 11:54

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Вршилац дужности директора Агенције за аграрна плаћања Републике Српске Александар Трнинић
Foto: ATV

Sa agrarnim budžetom od 180 miliona KM, koji je među najvećima u državi, Agencija za agrarna plaćanja nastaviće da podržava sve vidove agrarne proizvodnje, od nabavke priključaka i mehanizacije do direktnih mjera podrške.

"Ja kao direktor na čelu Agencije, i cijela institucija, sigurno ćemo se truditi da poljoprivrednicima omogućimo i damo podsticaja da u budućnosti još više razviju ovu proizvodnju. Vidjeli smo da se sela polako počinju razvijati i naša je obaveza da obezbjedimo uslove za sve koji žele da ostanu i rade na svojoj zemlji", zaključio je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.

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Tagovi :

Aleksandar Trninić

selo

Podsticaji

Agencija za agrarna plaćanja

Komentari (5)

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