Agencija za agrarna plaćanja najavljuje dodatnu podršku: Sela se počinju razvijati

Sa agrarnim budžetom od 180 miliona KM, koji je među najvećima u državi, Agencija za agrarna plaćanja nastaviće da podržava sve vidove agrarne proizvodnje, od nabavke priključaka i mehanizacije do direktnih mjera podrške.

"Ja kao direktor na čelu Agencije, i cijela institucija, sigurno ćemo se truditi da poljoprivrednicima omogućimo i damo podsticaja da u budućnosti još više razviju ovu proizvodnju. Vidjeli smo da se sela polako počinju razvijati i naša je obaveza da obezbjedimo uslove za sve koji žele da ostanu i rade na svojoj zemlji", zaključio je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.