Bez podsticaja 70 odsto ljudi ne bi moglo da se bavi poljoprivredom

Foto: Pexel/Wolfgang Weiser

Mnogo je drugačije kada sjedimo u kancelarijama i obrađujemo zahtjeve za podsticaje, za direktne mjere i kapitalne investicije, nego kada izađemo na teren i vidimo koliko to ljudima znači, poručio je direktor Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.

"Kad potpisujemo onaj papir i pravimo rješenja, uopšte nemamo pravu sliku kako to izgleda na terenu. Ovi podsticaji mnogo znače, jer bez njih sigurno 70 odsto poljoprivrednika ne bi moglo uopšte da se bavi poljoprivredom. Cilj našeg obilaska i krajnji cilj Agencije jeste da se što više ljudi vrati na selo i da se što više mladih bavi ovom proizvodnjom", naglasio je Trninić.

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