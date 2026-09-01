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Pijan ukrao avion i poletio prema nuklearnoj elektrani: Jurili ga borbeni lovci

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01.09.2026 12:26

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Прозор авиона крило авиона
Foto: Pexel/ Brady Knoll

Dvadesetčetverogodišnji muškarac ukrao je laki avion Cessna 172 sa aerodroma Kaloča na jugu Mađarske i neovlašteno poletio krećući se prema nuklearnoj elektrani Pakš, prenijeli su mađarski mediji.

Otkrili su ga mađarski vojni radari, a dva borbena aviona Gripen, koja su bila u stanju pripravnosti, podignuta su u vazduh, prenosi rumunski portal Digi24.ro.

Navodi se da je avion Cessna doletio u područje nuklearne elektrane Pakš i počeo da manevriše u vazduhu.

Oko elektrane postoji zona u radijusu od tri kilometra u kojoj je let civilnih aviona zabranjen do visine od 6.000 metara.

Policija rs

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Avion je na kraju prinudno sletio blizu Gerjena, u polje suncokreta, a pri slijetanju je otkinut stajni trap zbog čega je Vojni avion Gripen je locirao Cessna i ostao iznad mjesta događaja do dolaska medicinskog helikoptera i interventnih timova, a u međuvremenu je policija uhapsila pilota.

Reč je o dvadesetčetvorogodišnjem muškarcu iz Sombora, za kojeg policija kaže da je bio pijan i u konfuznom stanju. On je nakon slijetanja napustio avion i krenuo pješke sporednim putem, a kada je jedan vozač stao da mu pomogne, pokušao je da mu oduzme automobil, ali na kraju je uhapšen.

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Mađarska

incident

avion

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