Pronađena živa državljanka Srbije koja je bila nestala u Nepalu

Državljanka Republike Srbije Enisa Leković koja se vodila kao nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu pronađena je živa, potvrdila je njena ćerka.

"Moja majka je hvala Bogu živa. Bila je u dijelu zemlje u kom nije bilo struje, zato se nije javljala", rekla je Ines Todorović za Telegraf.

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Ines je ranije u objavi na Fejsbuk grupi "Trekking in Nepal" objavila fotografiju majke i napisala da je pronađena.

"Samo želim da se zahvalim svima koji su se toliko trudili da mi pomognu. Nevjerovatni ste i zauvijek ću biti zahvalna svim ljudima koji su mi pomogli i pružili podršku tokom ovog teškog perioda. Danas smo dobili fotografiju, moja mama je bezbjedna i na putu je za Katmandu. Zaista ne mogu da opišem osjećanja kroz koja sam prolazila", napisala je ona.

Ona je zatim dodala da se nada se da se ovakva katastrofa više nikada neće ponoviti.

"Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile... Znam kroz šta prolazite i molim se za vas. Hvala vam za sve. Ovaj period nikada neće biti zaboravljen, kao ni svi životi koje je ova katastrofa odnijela - napisala je ćerka.

Podsjetimo, Enisa Leković iz Novog Pazara, državljanka Srbije, nestala je 26. avgusta, kada su sjeverne dijelove Nepala pogodile razorne bujice. Ona je tog jutra krenula autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, a nakon što je izgubila kontakt sa majkom, njen nestanak prijavila je upravo ćerka.

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Nepal su prošle nedjelje pogodile katastrofalne bujične poplave, koje su iza sebe ostavile veliki broj žrtava i nestalih

Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini povećao se na 1.003, saopštile su danas nepalske i kineske vlasti.