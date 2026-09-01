Bebu izboli nožem 10 puta i spakovali u kofer, mislili da je zaposjednuta

Novi i izuzetno uznemirujući detalji izlaze na vidjelo u slučaju bebe pronađene bez znakova života u jednom stanu u atinskom naselju Kipseli.

Prema nalazima obdukcije, na leđima novorođenčeta uočeno je najmanje deset ubodnih rana nanesenih nožem.

Jezivo svjedočenje oca o "opsjednutoj" bebi

Tokom ispitivanja, otac djeteta je izjavio da je beba neprestano plakala, progovorivši i o lošem psihičkom stanju svoje supruge. Iznio je i nesvakidašnju tvrdnju da su im u porodilištu zamijenili dijete i dali im drugu bebu, koju je opisao kao "opsjednutu".

"Dijete je stalno plakalo, a moja žena je bila potpuno utučena. Zamijenili su nam bebu u porodilištu i dali nam drugu, opsjednutu... Čim je umrla, u našoj kući je konačno zavladao mir", naveo je otac u iskazu datom policiji.

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Trojica privedenih u ovom slučaju državljanin Grčke, državljanka Njemačke i muškarac avganistanskog porijekla izvedeni su pred tužilaštvo u kompleksu Evelpidon. Terete se za teško krivično djelo trgovine narkoticima, kao i za prekršajno djelo neprijavljivanja pronalaska leša. Nakon saslušanja, osumnjičeni su upućeni istražnom sudiji, a odbrani je odobren rok do srijede ujutru kako bi pripremila izjašnjenje o krivici.

Patolozi potvrdili nasilnu smrt

Policija paralelno nastavlja intenzivnu istragu kako bi se precizno rasvijetlile sve okolnosti pod kojima je beba stradala. Po okončanju predistražnog postupka, kompletna dokumentacija biće proslijeđena nadležnom tužilaštvu radi pokretanja postupka za samo ubistvo.

Prema zvaničnom izvještaju koji je potpisao patolog Simeon Mesogitis, smrt djeteta nastupila je nasilnim putem i slučaj se tretira kao čedomorstvo. Na leđima bebe identifikovano je najmanje deset ubodnih rana različitih dimenzija.

Zvaničnici procjenjuju da je beba ubijena ubrzo nakon rođenja, ali tačna starost djeteta, kao ni precizno vrijeme smrti, za sada nisu sa sigurnošću utvrđeni. Tijelo novorođenčeta pronađeno je sakriveno unutar kofera u stanu u Kipseliju, prenosi Prototehma.