Bebu izboli nožem 10 puta i spakovali u kofer, mislili da je zaposjednuta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Novi i izuzetno uznemirujući detalji izlaze na vidjelo u slučaju bebe pronađene bez znakova života u jednom stanu u atinskom naselju Kipseli.
Prema nalazima obdukcije, na leđima novorođenčeta uočeno je najmanje deset ubodnih rana nanesenih nožem.
Tokom ispitivanja, otac djeteta je izjavio da je beba neprestano plakala, progovorivši i o lošem psihičkom stanju svoje supruge. Iznio je i nesvakidašnju tvrdnju da su im u porodilištu zamijenili dijete i dali im drugu bebu, koju je opisao kao "opsjednutu".
"Dijete je stalno plakalo, a moja žena je bila potpuno utučena. Zamijenili su nam bebu u porodilištu i dali nam drugu, opsjednutu... Čim je umrla, u našoj kući je konačno zavladao mir", naveo je otac u iskazu datom policiji.
Tenis
Novak Đoković ostao sam
Trojica privedenih u ovom slučaju državljanin Grčke, državljanka Njemačke i muškarac avganistanskog porijekla izvedeni su pred tužilaštvo u kompleksu Evelpidon. Terete se za teško krivično djelo trgovine narkoticima, kao i za prekršajno djelo neprijavljivanja pronalaska leša. Nakon saslušanja, osumnjičeni su upućeni istražnom sudiji, a odbrani je odobren rok do srijede ujutru kako bi pripremila izjašnjenje o krivici.
Policija paralelno nastavlja intenzivnu istragu kako bi se precizno rasvijetlile sve okolnosti pod kojima je beba stradala. Po okončanju predistražnog postupka, kompletna dokumentacija biće proslijeđena nadležnom tužilaštvu radi pokretanja postupka za samo ubistvo.
Prema zvaničnom izvještaju koji je potpisao patolog Simeon Mesogitis, smrt djeteta nastupila je nasilnim putem i slučaj se tretira kao čedomorstvo. Na leđima bebe identifikovano je najmanje deset ubodnih rana različitih dimenzija.
Zvaničnici procjenjuju da je beba ubijena ubrzo nakon rođenja, ali tačna starost djeteta, kao ni precizno vrijeme smrti, za sada nisu sa sigurnošću utvrđeni. Tijelo novorođenčeta pronađeno je sakriveno unutar kofera u stanu u Kipseliju, prenosi Prototehma.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
26
11
18
11
18
11
13
11
13
Trenutno na programu