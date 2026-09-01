Andreu (22) ispred posla ubio bivši dečko, pa presudio sebi - kamere snimile užas

Studentkinja Andrea (22) ubijena je u nedjelju uveče ispred lokala u kom je radila u rumunskom gradu Njemcu, a za ubistvo je osumnjičen njen bivši dečko vatrogasac, koji je nedugo nakon zločina pronađen obješen o drvo.

Andrea je bila studentkinja četvrte godine univerziteta u Jašiju, a tokom ljetnog raspusta radila je u lokalnom restoranu kako bi zaradila i uštidela novac. Nedjelja je trebalo da bude njen posljednji radni dan prije povratka na fakultet.

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Andrea i njen bivši dečko poznavali su se još od srednje škole i bili su u vezi oko šest godina. Međutim, njih dvoje su u junu raskinuli.

Andrein otac rekao je da mu je kćerka nedavno saopštila da želi da definitivno prekine odnos sa bivšim dečkom i da ne želi da čuje za njega.

Prema navodima istražitelja, policija je oko 22.35 časova dobila prijavu da je mlada žena povrijeđena u mjestu Bartičešti.

Izvori bliski istrazi navode da je Andrea zadobila ubodnu ranu u predjelu vrata i da je pronađena bez svijesti.

Snimci sa nadzornih kamera navodno pokazuju šta se dogodilo nekoliko trenutaka ranije. Dok je Andrea bila ispred restorana, u njenoj blizini zaustavio se automobil. Njen bivši dečko je, prema dosadašnjim informacijama, izašao iz vozila i napao je. Navodno ju je nekoliko puta ubo nožem, a zatim se automobilom udaljio sa mjesta zločina.

Ekipa Hitne pomoći pronašla je teško povrijeđenu Andreu i prevezla je u bolnicu. Međutim, ljekari nisu uspjeli da joj spasi život.

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Vijest o njenoj smrti rastužila je porodicu, prijatelje i mještane.

Bivši dečko pronađen obješen

Ubrzo nakon napada, policija je pronašla i muškarca (25) za kojeg se sumnja da je napao mladu ženu.

On je pronađen bez znakova života, obješen o drvo na ulici na periferiji grada.

On je bio podoficir u vatrogasnoj službi ISU Njamc.

Nakon što je pronađeno njegovo tijelo, istragu slučaja preuzeo je vojni tužilac iz Tužilaštva pri Vojnom sudu u Jašiju.

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Istražitelji sada utvrđuju sve okolnosti tragedije, uključujući motiv napada, kao i detalje odnosa između Andree i njenog bivšeg partnera.

Istraga treba da utvrdi šta se tačno dogodilo u nedjelju uveče ispred restorana u Bartičeštiju i šta je prethodilo napadu koji je završen smrću mlade žene.

(Telegraf)