Cinkario si: Majka ubila 11-mjesečnog sina iz bolesnog razloga

Ženi iz Novog Meksika prijeti doživotna kazna zatvora nakon što je, prema navodima vlasti, ubila svog 11-mjesečnog sina pošto ga je otela kako njen bivši partner ne bi mogao da bude s njim.

Medlin Dejli (36) izjasnila se krivom za ubistvo prvog stepena zbog smrti svog djeteta, Bazila Stonera, saopštilo je u srijedu Tužilaštvo 6. sudskog okruga Novog Meksika.

Do osude je došlo na osnovu sporazuma o priznanju krivice, dodalo je tužilaštvo, dok je sudija koji vodi slučaj rekao da će posebno ročište o izricanju kazne biti održano kasnije, jer želi dodatno vrijeme da prouči predmet, piše "Zakon i Kriminal".

Društvo Počinje nova školska godina za više od 113.000 đaka

Dejli i Bazilov otac bili su u vezi do jula 2024. godine, kada je žena "pobjegla i pokušala da u tajnosti zadrži mesto na kojem se nalazila i mesto na kojem će beba biti rođena", navodi se u GoFandMi kampanji koja je, kako se čini, objavljena u ime muškarca.

U mjesecima prije nego što je Bazil rođen, 8. januara 2025. godine, optužena je navodno "nasumično slala poruke (ocu), govoreći mu kako nikada neće biti dio života svog deteta". Smjestila se sa sinom u "mali grad Ten Slip u Vajomingu kako bi završila trudnoću", a muškarac je uspio da se pomiri s njom i "prisustvuje rođenju svog sina".

Međutim, odnosi između roditelja ponovo su se pogoršali. Dejli je navodno "odbijala da razgovara o imenu djeteta, pa čak i da dozvoli da prezime Stoner bude upisano u izvod iz matične knjige rođenih". Ona je odbijala da mu dozvoli da bude dio života svog sina, pa se otac obratio sudu, objavio je "Kauboj Stejt Dejli".

Nakon suđenja u okrugu Vašaki u Vajomingu, u jesen 2025. godine, otac je dobio zajedničko starateljstvo nad Bazilom.

"Planirao je da brzo pređe na raspored po kojem bi sina imao kod sebe otprilike polovinu vremena", a njegove prve posjete "prošle su sjajno", navodi se u humanitarnoj kampanji.

Svijet U blizini Ormuskog moreuza tanker pogođen sa tri projektila

Ali Dejli je ponovo optužena da je skrivala Bazila od njegovog oca. Muškarac se obratio sudu, a ona mu je navodno poslala poruku u kojoj ga je "nazvala mrtvim ocem, rekla mu da je već počela da uči sina da nekog drugog zove tata, i poručila mu: 'Auuu, cinkario si.'"

Kada se Dejli nije pojavila na zakazanom sudskom ročištu u vezi sa viđanjem djeteta u oktobru, otac je dobio privremeno hitno starateljstvo, objavio je list.

Sina više nikada nije vidio.

Dejli je navodno pobegla i završila u Novom Meksiku. Tužilaštvo je saopštilo da je zbog otmice izdat nalog za njeno hapšenje, ali, prema navodima humanitarne kampanje, Amber Alert nije izdat jer su vlasti navele da nema dokaza o "neposrednoj, trenutnoj opasnosti po dijete".

Potom je stigla dojava jednog svjedoka. Neko je navodno rekao da Dejli boravi u kampu za kampere u blizini Silver Sitija u Novom Meksiku.

Region Dva dana žalosti u Crnoj Gori zbog trostrukog ubistva

Dana 23. decembra 2025. godine, zamenici šerifa okruga Grant izašli su na teren, a osumnjičena se navodno sakrila sa sinom u kamp-prikolici u blizini barake u kojoj je živjela.

Dok su zamjenici šerifa pokušavali da pregovaraju sa majkom, ona je navodno uzela pištolj kalibra 9 milimetara, uperila ga u lice svog sina i pucala. Policija ju je potom privela.

Zamjenici šerifa su pokušali da spasu Bazila, ali je on proglašen mrtvim.

U njegovoj čitulji navodi se da je bio "srećno i bistro dijete" koje je "najviše voljelo da bude napolju i da posmatra životinje" i da je "posebno voljelo borovnice".

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao list sa sjedištem u Vajomingu, Dejli je bila odlučna da svog sina drži podalje od njegovog oca i njegove porodice. Tvrdila je da bi Bazil bio u opasnosti "da je izašla iz te prikolice", kao i da otac "nikada nije želio ništa da ima sa Bazilom, ni finansijski, ni fizički, ni emotivno".

Tužilaštvo nije saopštilo datum zakazanog izricanja kazne optuženoj.

(Telegraf)