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U blizini Ormuskog moreuza tanker pogođen sa tri projektila

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Autor:

ATV redakcija
01.09.2026 07:15

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Tanker je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski moreuz kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu.

Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 kilometar, istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz moreuz, navela je Služba.

Nadležne službe istražuju incident, a Britanska služba za pomorske trgovinske operacije savjetovala je brodovima u tom području da plove uz povećan oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

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Do incidenta je došlo u trenutku obnovljenih regionalnih tenzija nakon američkih udara izvedenih tokom vikenda na iransko ostrvo Larak, u blizini Ormuskog moreuza.

Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Tanjug)

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Ormuski moreuz

Iran

tanker

pogođen tanker

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