U blizini Ormuskog moreuza tanker pogođen sa tri projektila

Autor:ATV redakcija
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Tanker je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski moreuz kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu.
Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 kilometar, istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz moreuz, navela je Služba.
Nadležne službe istražuju incident, a Britanska služba za pomorske trgovinske operacije savjetovala je brodovima u tom području da plove uz povećan oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost.
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Do incidenta je došlo u trenutku obnovljenih regionalnih tenzija nakon američkih udara izvedenih tokom vikenda na iransko ostrvo Larak, u blizini Ormuskog moreuza.
Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
(Tanjug)
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