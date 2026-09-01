Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu prešao 1.000

Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1.000, saopštile su vlasti, piše "Dejli mejl".

Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3.916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca.

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Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva.

Katastrofa je se dogodila u srijedu, 26. avgusta, a započela je nizom događaja visoko u Himalajima.

Urušavanje glečera dovelo je do klizanja stijena, leda i vode u doline ispod, izazivajući snažne poplave i klizišta nizvodno.

Naučnici koji proučavaju satelitske snimke rekli su da se provobitno urušavanje i odron dogodio u regionu Himalaja.

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Odron stijena bio je dovoljno snažan da se registruje kao zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali.

(Srna)