Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu prešao 1.000

Autor:ATV redakcija
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Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1.000, saopštile su vlasti, piše "Dejli mejl".
Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3.916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranaca.
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Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva.
Katastrofa je se dogodila u srijedu, 26. avgusta, a započela je nizom događaja visoko u Himalajima.
Urušavanje glečera dovelo je do klizanja stijena, leda i vode u doline ispod, izazivajući snažne poplave i klizišta nizvodno.
Naučnici koji proučavaju satelitske snimke rekli su da se provobitno urušavanje i odron dogodio u regionu Himalaja.
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Odron stijena bio je dovoljno snažan da se registruje kao zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali.
(Srna)
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