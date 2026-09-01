Karan učenicima i prosvjetnim radnicima čestitao početak nove školske godine

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je početak nove školske godine svim učenicima, posebno prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, sa željom da im prvi dan u školi donese radost i osmijehe koji će im ostati u najljepšem sjećanju tokom cijelog života.
Karan je učenicima poželio da im nova školska godina bude ispunjena sticanjem novih znanja i neraskidivih prijateljstava.
On je naglasio da škola nije samo mjesto gdje uče iz knjiga, već prostor u kojem izrastaju u dobre i poštene ljude.
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"Naša je dužnost i prioritet da vam obezbijedimo sigurno, moderno i podsticajno okruženje u kojem ćete moći ostvariti sve svoje potencijale, jer ste upravo vi budućnost Srpske", naglasio je Karan.
On je naveo da će institucije Republike Srpske nastaviti da ulažu u obrazovni sistem i stvaraju najbolje moguće uslove za školovanje.
"Svim prosvjetnim radnicima želim mnogo uspjeha u radu. Srećan i uspješan početak nove školske godine!", poručio je Karan u čestitki.
(Srna)
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