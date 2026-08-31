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Bošnjačka Fejsbuk policija skupila 60.000 prijava protiv srpskog mišljenja

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 20:05

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Бошњачка Фејсбук полиција скупила 60.000 пријава против српског мишљења
Foto: Tanjug/AP/Peter Dejong, Printscreen

Ratko Mladić još nije ni sahranjen, a bošnjačka Fejsbuk policija već je skupila 60.000 prijava protiv srpskog mišljenja.

Skoro 60 hiljada krivičnih prijava podneseno je u posljednja dva mjeseca preko veb stranice registar145a.com za, kako je navedeno na internet stranici, negiranje genocida. Uglavnom se radi o prijavama na osnovnu objava na društvenim mrežama - protiv poznatih autora, ali i protiv autora pod pseudonimom.

Nema zvaničnih informacija koliko je prijava u posljednjih nekoliko dana primilo Tužilaštvo BiH, ali u medijima je poplava informacija o prijavljivanju srpskih, prije svega, političara za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da toga nema nigdje na svijetu i tako nešto nije bilo ni u najgora komunistička vremena.

"Kada se išlo na Goli otok bilo je fleksibilnije nego ovo vrijeme. Da vi zabranjujete čovjeku da iznosi svoj stav zato što je neki sud koji su muslimani formulisali, međunarodna zajednica, kaže šta vi morate da kažete. Da su muslimani bili pametni, ovo su mogli fino da propuste i da puste narod da misli, a ne da podnose 55 hiljada prijava. Znate li vi šta je 55 hiljada prijava zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo ili ono, što se ne sviđa nekome u Sarajevu. Pa i nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa jesu li onog mrcinu, onog Delića sahranili, isto je bio osuđen na Haškom tribunalu, jesu li imali sve počasti oko toga? Jesmo li mi galamili, jesmo, ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Oni imaju sud i tužilaštvo koje instrumentalizuju za svoje politike", kaže Dodik.

On se pita hoće li i prisutne na sahrani Mladić fotografisati i podnositi krivične prijave i poručuje da će ići na sahranu.

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Ratko Mladić

Krivična prijava

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