Dodik: Nova školska godina da bude ispunjena dobrim rezultatima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je svim učenicima u Republici Srpskoj početak nove školske godine sa željom da kroz rad, radoznalost i istrajnost nastave da nižu uspjehe i hrabro teže ka svojim ciljevima, gradeći znanje i prijateljstva.
"Septembar uvijek donosi novu energiju u škole i posebnu radost dijelimo sa našim najmlađima, srdačno želeći dobrodošlicu svim prvačićima koji započinju jedno od najljepših poglavlja u svom životu", istakao je Dodik.
Povodom početka nove školske godine, Dodik je naglasio da "posebnu zahvalnost i poštovanje dugujemo našim prosvjetnim radnicima, čija uloga nije samo prenošenje znanja, već i oblikovanje karaktera naših mladih generacija".
On je poručio da će institucije Republike Srpske i dalje snažno ulagati u modernizaciju škola, digitalizaciju i unapređenje uslova rada za prosvjetne radnike i učenike, prenosi Srna.
"Srećan i uspješan početak nove školske godine, uz želju da vam bude ispunjena uspjesima, sjajnim rezultatima i nezaboravnim trenucima", navodi se u čestitki predsjednika Dodika.
U Republici Srpskoj sutra počinje nova školska godina, a prema trenutno dostupnim podacima Ministarstva prosvjete i kulture, u osnovnim školama ima 80.370 učenika, a u srednjim 33.886.
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