Karan: Nova školska godina da bude ispunjena sticanjem novih znanja i prijateljstava

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je početak nove školske godine svim učenicima, a posebno prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe, sa željom da im prvi dan u školi donese radost i osmijehe koji će im ostati u najljepšem sjećanju tokom cijelog života.

Karan je učenicima poželio da im nova školska godina bude ispunjena sticanjem novih znanja i neraskidivih prijateljstava.

On je naglasio da škola nije samo mjesto gdje uče iz knjiga, već prostor u kojem izrastaju u dobre i poštene ljude.

"Naša je dužnost i prioritet da vam obezbijedimo sigurno, moderno i podsticajno okruženje u kojem ćete moći ostvariti sve svoje potencijale, jer ste upravo vi budućnost Srpske", naglasio je Karan.

On je naveo da će institucije Republike Srpske nastaviti da ulažu u obrazovni sistem i stvaraju najbolje moguće uslove za školovanje, prenosi Srna.

"Svim prosvjetnim radnicima želim mnogo uspjeha u radu. Srećan i uspješan početak nove školske godine!", poručio je Karan u čestitki.