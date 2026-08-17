Golubović: Sve spremno za početak nove školske godine

Sve je spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj, gdje će od septembra u klupama biti oko 100 prvačića više nego lani, dok će ukupno osnovaca biti više od 80.000, rečeno je na sastanku ministra prosvjete i kulture Borivoja Golubovića i predstavnika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.

Nakon sastanka koji je održan u Istočnom Novom Sarajevu, Golubović je rekao da se neometano ulazi u novu školsku godinu, te da su udžbenici za učenike osnovnih škola od prvog do devetog razreda skoro isporučeni u svim opštinama.

Golubović je istakao da je današnji sastanak sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola uobičajen pred početak školske godine, te da je za ovogodišnji sastanak izabran objekat nove Osnovne škole "Stevo Kaluđerčić" u Istočnom Novom Sarajevu, koji bi do 1. septembra trebao biti završen.

"Prema uvjeravanju direktora očekujemo sređivanje prilaznih puteva, kako bi djeca imala pristup školi i nadamo se da ćemo početi na vrijeme", rekao je Golubović novinarima.

Prema njegovim riječima, u novoj školskoj godini biće upisano oko 100 više prvačića nego u prethodnoj, a ukupno će u klupama osnovnih škola biti više od 80.000 učenika.

Direktor Osnovne škole "Stevo Kaluđerčić" u Istočnom Novom Sarajevu Andrea Vukobrat rekla je da će u novoj školskoj godini u ovoj školi biti 437 učenika raspoređenih u 18 odjeljenja od prvog do devetog razreda.

"I to će biti prva generacija učenika u ovoj školi. Svi radovi bi trebali biti završeni do 1. septembra i naši učenici će moći mirno da uđu u školu", rekla je Vukobrat.

Profesor Miroslav Vujičić zahvalio je u ime načelnika Istočnog Novog Sarajeva Vladi Republike Srpske, ministru i svima koji su učestvovali u realizaciji projekta izgradnje nove osnovne škole u ovoj opštini.

"Drago mi je što se završava treća nova škola od Dejtona do danas u Istočnom Sarajevu. Mi Srbi koji smo živjeli u Sarajevu smo ostavili škole i sve ono što smo gradili, ali zahvaljujući mudrim lokalnim politikama i politikama Vlade grad Istočno Sarajevo konstantno napreduje i raste", naglasio je Vujičić.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović uručio je danas i odluku o osnivanju Osnovne škole "Stevo Kaluđerćić" njenom direktoru Andrei Vukobrat, prenosi Srna