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Pogledajte kako padavine idu prema Banjaluci: Stižu ranije?

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:40

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Кретање невремена по метео радару
Foto: Screenshot

Meteorolozi u Republici Srpskoj za večernje sate najavili su promjenu vremena i dolazak padavina u pojedine dijelove, ali meteo radar pokazuje nešto drugačije podatke.

Naime, prema podacima meteo radara, kiša bi u Banjaluku mogla da stigne već između 16 i 17 sati.

Takođe, kako se može vidjeti, nevrijeme se neće dugo zadržati i trajaće svega par nekoliko sati.

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Kako se oblaci kreću možete pratiti uživo na OVOM LINKU.

Šta kažu meteorolozi?

Ipak, zvanične prognoze meteorologa navode da osvježenje stiže tek u večernjim satima.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda saopštili su da će frontalni poremećaj zahvatiti čitav prostor BiH.

Ipak, najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima.

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"Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 13 i 19, u Hercegovini do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena", prognoza je FHMZ.

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Tagovi :

Kiša

nevrijeme

Meteo radar

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