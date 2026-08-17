Logo

Kolone vozila na prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:37

Komentari:

0
Гранични прелаз Градина, излаз из Републике Српске, 18.08.2026.
Foto: AMS RS

Duge kolone vozila čekaju prelazak granice sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Čeka se na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica.

Duge kolone vozila su i na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Gradiška, Novi Grad, Izačić, te sa Crnom Gorom u oba smjera na prelazima Deleuša, Hum i Zupci.

S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, iz AMS-a su naveli da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana.

rotacija-policija

Svijet

Horor u popularnom ljetovalištu: Ubijeni trudnica i njen sin

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granični prelaz

Gužva na granici

Crna Gora

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

Društvo

Ovo je cifra koja vam treba za dobrovoljnu uplatu staža: Evo ko ne može sebi uplaćivati

2 h

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Društvo

Duplo više dana bolovanja za njegu d‌jeteta: FZO objavio novi vodič

2 h

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Društvo

MUP Srpske pokreće veliku akciju

3 h

0
Тијана Бошковић одбојка

Društvo

Dres Tijane Bošković na licitaciji prodat za 2.000 evra: Novac ide udruženju 'Vedar osmijeh'

3 h

0

  • Najnovije

15

25

Porodica strahuje da je general Mladić ponovo imao moždani udar

15

21

Otkriven uzrok smrti Kličkove bivše: Evo šta su zatekle hitne službe

15

16

Uznemirujući snimak nakon pucnjave u Španiji! Izrešetane trudna sestra i tašta vođe klana "Baba"

15

13

Novi pristup u liječenju Alchajmerove bolesti: Poboljšanja vidljiva poslije tri mjeseca

15

10

Gori u vikend-naselju u Amajlijama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima