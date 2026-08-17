Kolone vozila na prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom

Duge kolone vozila čekaju prelazak granice sa Hrvatskom i Crnom Gorom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Čeka se na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na graničnim prelazima Donja Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Kostajnica.

Duge kolone vozila su i na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prelazima Gradiška, Novi Grad, Izačić, te sa Crnom Gorom u oba smjera na prelazima Deleuša, Hum i Zupci.

S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, iz AMS-a su naveli da je stanje na graničnim prelazima promjenljivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana.

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Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

(SRNA)