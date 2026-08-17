Autor:ATV redakcija
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Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je, u skladu sa izmjenama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, novi vodič kroz pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, poznatije kao bolovanje.
Roditelji u Republici Srpskoj sada imaju pravo na duplo više dana za njegu bolesnog djeteta, i to za djecu do 15 godina 30 dana bolovanja, a za djecu starija od 15 godina 14 dana plaćenog odsustva. Ove izmjene donose veću fleksibilnost za porodice, jer pravo mogu da koriste oba zaposlena roditelja naizmjenično ili jedan roditelj u punom trajanju.
Prilikom kreiranja ovih izmjena posebna pažnja posvećena je roditeljima djece koja se nalaze na bolničkom liječenju u Republici Srpskoj ili roditeljima djece koja se kontinuirano liječe u inostranstvu na osnovu rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
"Oni od sada imaju pravo na bolovanje koliko god traje liječenje i nemaju obavezu da odlaze na komisiju", navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Dakle, ako se dijete liječi u bolnici ili kontinuirano, i ako je jedan od roditelja pratnja, imaju pravo na poseban osnov odsustva s posla po osnovu bolovanja, sve dok traje liječenje djeteta, nezavisno od onih 30 dana po djetetu.
U vodiču je pojašnjeno i ko odlučuje o bolovanju, kada se osiguranik upućuje na procjenu radne sposobnosti, te kolika je naknada plate za vrijeme bolovanja.
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"Ova prava osiguranika precizirana su u vodiču Pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, sa ciljem da osiguranike informišemo i da im pomognemo u svakodnevnom ostvarivanju prava", ističu iz Fonda.
Pružanjem jasnih informacija i širenjem svijesti o pravima osiguranika, Fond nastoji izgraditi zdravstveni sistem u kojem je svaki osiguranik informisan i uključen u očuvanje sopstvenog zdravlja.
Vodič je dostupan na internet stranici Fonda.
Novim vodičem Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske roditeljima olakšava snalaženje u sistemu bolovanja upravo u trenutku kada su im proširena prava najpotrebnija, dok posebna odredba za djecu na dužem ili inostranom liječenju uklanja dodatnu administrativnu prepreku za porodice koje se već suočavaju sa teškim periodom.
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