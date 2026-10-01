Poruka iz Sarajeva: Dodik nas “razvaljuje” dok Konaković i Bećirović spavaju

Ko o čemu Elmedin Konaković o Srbima i Republici Srpskoj. Pored instagrama i flamingosa vrijeme redovno posveti i diplomatiji Republike Srpske jer onu u BiH očigledno ne vodi.

Iako je u fotelji ministra inostranih poslova u SM BiH koji je zadužen za vođenje diplomatije, predstavljanje zemlje u inostranstvu i provođenje njene spoljne politike, nismo ga vidjeli ni na jednoj od ključnih adresa u svijetu. Možda su mu baš zato trn u oku one adrese na kojima budu zvaničnici Republike Srpske.

"Mislite li da smije pisnuti Željka Cvijanović o secesiji kada se slika sa Suzi Vajls", rekao je Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH.

Konaković je sam sebe učinio relevantnim. Ekspresno mu je stigao odgovor od Željke Cvijanović. Nevjerovatno besmislen i i kako kaže, promašen tip.

"Prošle godine je lupetao kako ja tokom posjete Americi ne mogu mrdnuti iz hotela. Onda se junačio kako će "spasiti" Kristijana Šmita, pa kako će bagerom rastjerati kadrove SNSD-a, pa kako će u vlast instalirati opoziciju iz Republike Srpske, pa kako će BiH uvesti u Evropsku uniju i ko zna šta još. A, sad kao zna šta sam ja pričala u Bijeloj kući", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Nije Konaković jedini koji se bavi Republikom Srpskom. Ono što je Denisu Bećiroviću bilo najvažnije da spomene za govornicom UN-a jeste to da Srbi prijete miru u BiH. Predstavljanje BiH u svijetu se isključivo bazira na negativnoj priči o Srbima i Republici Srpskoj, poruka je Milorada Dodika.

"Ko ste vi da negdje odete u svijet i govorite o tome kako samo treba kazniti Republiku Srpsku. Ja da sam slijedio njihov put, oni već sada ne bi imali gas, ali moramo biti racionalni u tome", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Dodik nas “razvaljuje” dok Konaković i Bećirović spavaju. Poruka je iz Sarajeva. SBB-ov Fahrudin Radončić upozorava javnost na kako kaže laž “trojne koalicije” da su pobijedili predsjednika SNSD-a i poručuje da je Milorad Dodik jači nego što je bio.

"Nemojte da lažemo narod da je Dodik nejak. Dodik nas “razvaljuje” dok Konaković i Bećirović spavaju, dok se bave Instagramom i glupostima. Dodik ozbiljno nastavlja da radi prema Bijeloj kući i Stejt departmentu. Svaki dan nama nimalo bezazleni likovi objave tekst da predsjednik Tramp treba da prizna Republiku Srpsku", rekao je Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a.

Konaković je zaradio širom zatvorena vrata Trampove, ali i drugih administracija u svijetu. Njegova diplomatija se, kažu pravnici svodi na trivijalne sastanke bez diplomatske i političke suštine.

"Konaković je napomenuo da će bagerom zgrnuti i međunarodno izolirati kompletno rukovodstvo Republike Srpske. Međutim u tom procesu Republika Srpska i njeno rukovodstvo nikada nisu bili vidljiviji na međunarodnom planu, održavali važne pojedinačne sastanke između ostalih i sa najvažnijom osobom u administraciji predsjednika Trampa", rekao je Damir Sakić, pravnik i analitičar.

Ono što Bećirović i Konaković pričaju, sve slabije slušaju i u FBiH, skoro nikako u Republici Srpskoj, a očigledno nije zanimljivo ni svjetskim liderima. Prema tome, međunarodni kontakti zvaničnika Srpske daju mnogo više rezultata od političkih poruka Konakovića i Bećirovića koje ne dopiru izvan BiH.