Radončić: Dodik nas razvaljuje dok Konaković i Bećirović spavaju

Kandidat za Predsjedništvo BiH i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić upozorava javnost na laž "trojne koalicije" da su pobijedili predsjednika SNSD-a i poručuje da je Milorad Dodik jači nego što je bio.

"Nemojte da lažemo narod da je Dodik nejak, on je sada još jači jer mu se pridružuje hrvatski lobistički centar. Dodik nas razvaljuje dok Konaković i Bećirović spavaju, dok se bave Instagramom i glupostima. Dodik ozbiljno nastavlja da radi prema Bijeloj kući i Stejt departmentu. Svaki dan nama nimalo bezazleni likovi objave tekst da predsjednik Tramp treba da prizna Republiku Srpsku", kaže Radončić.

On poručuje da ne treba da se varaju građani tvrdnjama koje dolaze od "trojne koalicije" da je Milorad Dodik slab.

"Moja teza da Dodik nije sklonjen sa političke scene, i ja sam to najavio kad je registrovana stranka SNSD, Milorad Dodik je pobijedio. Znači njegov duh i politički projekat živi. Šta je njega briga hoće li biti predsjednik Republike Srpske gdje će za godinu dana biti premijer, ako ga to bude zanimalo. A mi u Sarajevu živimo u ubjeđenju. Isto kao kad su lagali, mislim na "trojku", da nikada neće otići visoki predstavnik, a on otišao sutra", kaže Radončić.

Predsjednik SBB-a često proziva lidera NiP-a Elmedina Konakovića zbog neistina koje se tiču izbacivanja SNSD-a iz vlasti i pobjede bh. diplomatije. U isti koš stavlja i Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva BiH.