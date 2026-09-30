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Dug FBiH za pola godine povećan za 1,57 milijardi KM

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30.09.2026 18:30

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Dug Federacije BiH krajem juna dostigao je 8,76 milijardi KM i za samo šest mjeseci povećan je za 1,57 milijardi KM.

Dug koji je krajem 2023. godine iznosio 6,09 milijardi KM, na kraju juna ove godine dostigao je 8,76 milijardi KM.

Za dvije i po godine dug je tako povećan za 2,67 milijardi KM, odnosno za gotovo 44 odsto, javljaju federalni mediji.

Podaci Federalnog ministarstva finansija pokazuju da rast nije bio ravnomjeran, prenosi Srna.

Na kraju 2024. godine dug je iznosio 6,46 milijardi KM, dok je krajem 2025. dostigao 7,19 milijardi KM, a samo u prvih šest mjeseci ove godine povećan za oko 1,57 milijardi KM.

Najveći dio povećanja odnosi se na spoljni dug, koji je sa 5,45 milijardi KM krajem marta povećan na gotovo 6,95 milijardi KM krajem juna. To je rast od približno 1,5 milijardi KM za samo tri mjeseca.

Unutrašnji dug je u istom periodu povećan znatno manje sa oko 1,79 na 1,81 milijardu KM.

Na kraju juna spoljni dug činio je gotovo četiri petine ukupnog duga Federacije.

Prema otplatnom profilu federalnog Ministarstva finansija, Federaciju u narednim godinama očekuju stotine miliona KM godišnjih obaveza.

Za ovu godinu predviđeno je oko 458 miliona KM, za 2027. oko 659 miliona, a za 2028. oko 630 miliona KM.

U 2029. godini obaveze rastu na oko 802 miliona KM, godinu kasnije premašuju milijardu KM, odnosno za 2030. godinu predviđena je otplata od oko 1,27 milijardi KM.

Najveći račun stiže 2031. godine kada bi FBiH, prema aktuelnom otplatnom profilu, trebala servisirati oko 2,06 milijardi KM duga, od čega se čak 1,92 milijarde odnose na spoljni dug.

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Tagovi :

FBiH

Dugovi

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