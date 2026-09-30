"Rusija najvažnija adresa na kojoj smo mogli da budemo''

Gas za Republiku Srpsku ostaje po istoj cijeni, povećane su i izvozne kvote za voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode, firma Orao“ bi trebalo da započne saradnju sa ruskim partnerima. Razgovaralo se u Rusiji i o širenju ekonomske saradnje, ali i o novim oblicima političke saradnje.

To su ključni rezultati posjete Moskvi, o kojoj Milorad Dodik kaže da je jedna od najvažnijih adresa na kojoj je delegacija Srpske mogla da bude.

"Mi smo strateški partneri Ruske Federacije. Strateško partnerstvo znači razmjenu na najvišem mogućem nivou svih informacija i saradnje koja je moguća. Bitno je reći da smo u toku sastanka predložili da na najvišem nivou Ruska Federacija i Srpska naprave savjetodavni tim koji bi činili predsjednici i premijeri i da jednom godišnje razmatraju odnose strateškog karaktera", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

U fokusu razgovora bio je i Dejtonski sporazum. Dodik navodi da je Rusija,kao njegov garant, privržena poštovanju sporazuma i protivi se nametanjima. Ruskom predsjedniku je, kaže, prenio stav da se treba vratiti izvornom slovu Dejtona i Republici Srpskoj vratiti, kako tvrdi, oduzeta ovlašćenja.

"Ja sam njega upoznao s tim da je Dejtonski sporazum propao, da su ostale olupine Dejtonskog sporazuma koje mi čuvamo, ali da putem instaliranog tužilaštva oni pokušavaju da uklanjaju sve protivnike unitarističkog modela BiH kojim se oni zalažu i da to izaziva dodatno nezadovoljstvo i da povjerenje među narodima nikada nije bilo lošije, slabije i manje", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Ovo je jedan od načina, najbolji koji postoji, da status Republika Srpske i status BiH kroz Dejtonski sporazum obezbijedimo, da znamo da nismo ni protiv toga, a da smo za identitet i subjektivitet Republika Srpske", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ekonomski dio posjete trebalo bi da bude konkretizovan kroz saradnju privrede, a upravo takva posjeta Ruskoj federaciji bila je odskočna daska za njen razvoj. ističe Savo Minić.

"Raduje me što će taj modalitet ekonomske saradnje i pritisci koji postoje iz Brisela i sankcije i za banke i promet robe i usluga u skorije vrijeme sigurno prestati i to će biti značajna ekspanzija saradnje Republike Srpske sa Ruskom Federacijom", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Osim politike i privrede, delegacija Srpske razgovarala je i sa predstavnicima Ruske akademije nauka o novim dostignućima u medicini i drugim naučnim oblastima, kao i o transferu tehnologija. Dodik je posjetio i Moskovski državni institut za međunarodne odnose, gdje je sa rukovodstvom razgovarao o budućnosti saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa.