Britaniji prijeti opasnost kakva se ne pamti

Više od dva miliona ljudi u Engleskoj nije svjesno da se njihove nekretnine nalaze u područjima kojima prijete poplave, dok se Velika Britanija priprema za vlažan i olujan početak zime, upozorila je Agencija za životnu sredinu.

Stručnjaci navode da postoji veća vjerovatnoća nego obično da će naredna tri mjeseca biti kišovita i vjetrovita zbog kombinacije velikih vremenskih obrazaca i „suptilnog“ uticaja izuzetno snažnog fenomena El Ninjo, što dodatno povećava opasnost od poplava.

Agencija za životnu sredinu upozorila je u srijedu da ljudi koji žive u trećini od šest miliona nekretnina sa najvećim rizikom od poplava nisu svjesni prijetnje sa kojom se suočavaju.

„Znamo da je šest miliona nekretnina u Engleskoj izloženo riziku. Takođe znamo da trećina ljudi koji su ugroženi ne misli da se nalazi u opasnosti“, rekla je Karolajn Daglas, direktorka za upravljanje rizicima od poplava i obalne erozije u Agenciji za životnu sredinu.

Građanima poručeno da provjere da li su ugroženi

Daglas je pozvala građane da na sajtu britanske vlade provjere da li su njihove nekretnine izložene riziku od poplava i da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se pripremili.

„Želimo da građani budu sigurni da znaju koliki je njihov rizik, zato neka provjere na sajtu gov.uk. Potrebno je da se prijave za upozorenja na poplave, a ako su ugroženi, treba da imaju plan za slučaj poplave kako bi znali šta treba da urade“, rekla je ona.

Poplave su prošle godine izazvale velike probleme širom Velike Britanije, a britanska meteorološka služba Met ofis (Met Office) upozorava da se zemlja, nakon ljeta obilježenog sušama, ekstremnim vrućinama i požarima, suočava sa vlažnim i olujnim početkom zime.

Vil Lang, glavni meteorolog Met ofisa, rekao je da tromjesečna prognoza pokazuje povećanu vjerovatnoću da će oktobar, novembar i decembar biti vlažni i vjetroviti. Istovremeno, postoje prvi nagovještaji da bi kasniji dio zime mogao da donese suvlje, hladnije i mirnije vrijeme.

„Sve je veća vjerovatnoća da će period u cjelini biti vlažan, vjetrovitiji nego obično, ali i topliji nego što je uobičajeno“, rekao je Lang.

El Ninjo dodatno povećava rizik

Lang je objasnio da El Ninjo, koji izaziva ozbiljne vremenske poremećaje u drugim dijelovima svijeta, povećava vjerovatnoću vlažnijeg i vjetrovitijeg vremena u Velikoj Britaniji, ali je naglasio da je taj fenomen samo jedan od nekoliko faktora koji utiču na vremenske prilike u zemlji.

„Ovo je samo blago pomjeranje vjerovatnoće u pravcu vlažnijeg i vjetrovitijeg vremena“, rekao je.

Ipak, dodao je da takvi uslovi dovode do „povećanog potencijala za poplave“.

Met ofis navodi da su poplave vjerovatne tokom narednih mjeseci, ali da će istovremeno u velikim dijelovima Velike Britanije i dalje vladati uslovi suše sve dok se rezervoari vode ne vrate na uobičajene nivoe.

Da bi se to dogodilo, tokom zime biće potrebne količine padavina iznad prosjeka.