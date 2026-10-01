Aerodrom Banjaluka dobija potpuno drugačiji izgled i veće kapacitete

Aerodrom Banjaluka trebalo bi da dobije potpuno drugačiji izgled i značajno veće kapacitete. Već u prvoj fazi planiran je terminal od oko 40.000 kvadratnih metara, projektovan za do 2,25 miliona putnika godišnje. Projekat su predstavili izraelski stručnjaci, koji su najavili prenos tehnologija i znanja.

"Mi smo došli ovdje kako bismo predstavili našu viziju banjalučkog aerodroma , ali to nije dovoljno potrebno je imati konkretne brojke putnika, troškove realizacije posla, prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se da ćemo do decembra završiti ovu studiju kako bismo mogli dalje da sanjarimo i razvijamo ovu viziju", rekao je Amir Man, vlasnik projektantske firme iz Izraela.

"Kao što smo obećali, prenijećemo tehnologije i znanja i sve što možemo da napravimo Republiku Srpsku snažnu kao Izrael", rekao je Moša Levi, izraelski humanista i privrednik.

Druga faza predviđa novu pistu dužine 2.500 metara, rulnu stazu i RESA zonu, dok bi u trećoj bili prošireni prostori za avione i sam terminal. Konačna rješenja, ali i vrijednost investicije, trebalo bi da budu poznati nakon završetka studije. Dobiti nešto na poklon je velika stvar, ali poklon od najboljih kaže Minić posebno učvršćuje odnose Izraela i Srpske.

"Ovo je napravljeno na najsavremeniji mogući način predviđajući sve one okolnosti koji upravo naši partneri imaju i ulazne podatke koje mogu dobiti iz cijelog svijeta i prateći druge aerodrome kao i njihov sigurno da je ovo najbolje tehničko rješenje za naš", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Plan ne obuhvata samo terminal i pistu. Predviđeni su i vatrogasna stanica, heliodrom, energetski centar, parkinzi i infrastruktura za snabdijevanje gorivom. Označena je i potencijalna lokacija za budući „Airport City“.

"Vlada Republike Srpske je svjesna koliki potencijal RS ali i šira okolina imaju u ovom momentu što se tiče razvoja aerodroma da imamo mnogo veći potencijal nego što ga u ovom momentu iskorištavamo i da je spremna da uloži sredstva kako bi naši putnici imali bolje putničko iskustvo i infrastrukturu i bolji potencijal", rekla je Valentina Kecman, direktor aerodroma Banjaluka.

Kada će tačno početi realizacija i koliko će cijeli projekat koštati, još nije poznato. Prvi konkretniji odgovori očekuju se nakon završetka studije u decembru, kada bi trebalo da budu poznati i detalji prve faze razvoja Aerodroma Banjaluka.