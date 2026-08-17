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Dres Tijane Bošković na licitaciji prodat za 2.000 evra: Novac ide udruženju 'Vedar osmijeh'

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 11:47

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Тијана Бошковић одбојка
Foto: Tanjug

Potpisani dres jedne od najboljih svjetskih odbojkašica Tijane Bošković prodat je na licitaciji za 2.000 evra, a iznos je uplaćen Udruženju roditelja i prijatelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju "Vedar osmijeh" iz njene rodne Bileće.

Dajana Aleksić iz Zavičajnog kluba Bilećana u Srbiji, izjavila je Srni da je dres kupila žena iz Smedereva koja živi u Njujorku, a veliki je poštovalac čuvene Bilećanke.

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"Ona je učinila divan gest - uplatila je i više nego što je izlicitirano `Vedrom osmijehu`", rekla je Aleksićeva.

Ona je dodala da će dres sa brojem 18, u kojem se Boškovićeva proslavila, biti uramljen, zaštićen staklom i lično uručen porodici u Smederevu.

Aleksićeva je naglasila da Udruženje "Vedar osmijeh" okuplja oko 60 štićenika, kojima će novac mnogo značiti.

Istakla je i da proslavljena odbojkašica konstantno pomaže Bileću, te je i sama "Vedrom osmijehu" prije nekoliko godina uručila dragocjenu donaciju u novcu.

"Nedavno su u Bileći licitirane Tijanine patike, tako da ovo nije prva akcija kojom je pomogla `Vedar osmijeh`. Ona pomaže mnoga druga udruženja i pojedince u Bileći", rekla je Aleksićeva.

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Aleksićeva je podsjetila da je u Bileći aktivan Odbojkaški klub "Hercegovac", iz kojeg je Tijana Bošković počela svoj put ka svjetskom vrhu.

Ona je napomenula da je Zavičajni klub Bilećana u Srbiji samo u 2026. godini realizovao niz akcija za Bileću, navodeći da su uručili pakete pomoći monahinji Hristini u manastiru Korita, novčanu donaciju za obnovu Hrama Presvete Bogorodice u Hodžićima.

"Prije petnaestak dana donirali smo veliki broj knjiga školskoj biblioteci Gimnazije u Bileći, imali smo ovu akciju sa dresom... Stalno imamo akcije koje pomažu Bileći", rekla je Aleksićeva.

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Posljednju onlajn aukciju inicirao je Zavičajni klub Bilećana u Srbiji, a Aleksićeva je podsjetila i da je na tradicionalnom sijelu u Beogradu u novembru 2023. godine, licitiran Tijanin dres, a sredstva su tada upućena bilećkom Udruženju "Sveti Vukašin".

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Tagovi :

Tijana Bošković

Udruženje Vedar osmijeh

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