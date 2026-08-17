Užasne scene: Krvnički premlatio protivnika na utakmici

Jezive scene viđene su na srednjoškolskoj fudbalskoj utakmici u Južnoj Dakoti, gdje je jedan igrač fizički napao protivnika, zbog čega se na društvenim mrežama traži njegova doživotna suspenzija.

Incident se dogodio na meču Rapid Siti Centrala i Brukingsa, neposredno pred kraj prvog poluvremena, a u centru pažnje našli su se Džekson Bergman i Kajl Sust.

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Dvojica fudbalera borila su se za loptu, nakon čega je Bergman odgurnuo Susta i oborio ga na zemlju. Umjesto da nastavi igru, uslijedio je brutalan napad.

Bergman je rivala najpre šutnuo u potiljak, a zatim ga je, dok je bio na zemlji, čak pet puta udario pesnicom u glavu. U sukob se potom umiješao Sustov saigrač Kajlon Piters, koji je nasrnuo na Bergmana, prije nego što su ostali uspjeli da ih razdvoje.

Nevjerovatna je i reakcija sudije, koji je ekspresno dotrčao do mjesta dešavanja, ali onda stao pored i nepomično gledao kako dječak dobija brutalne udarce u glavu.

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Bergmana je trener odveo sa terena i, prema dostupnim informacijama, nije se vraćao u igru. Utakmica je bila prekinuta oko deset minuta, nakon čega je nastavljena.

Snimak incidenta ubrzo je postao viralan, a veliki broj ljudi na društvenim mrežama zatražio je najstrožu moguću kaznu za mladog fudbalera, uključujući i doživotnu zabranu igranja.

Za sada, međutim, nije javno saopšteno kakve će disciplinske posledice Bergman snositi zbog napada.