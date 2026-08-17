Očenaš dijeli pravdu na Poljudu

UEFA je objavila sudačke delegacije za prve utakmice plej-ofa Lige Konferencija u kojima će Hajduk igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv Mitjilanda.

Prvu utakmicu Hajduka na Poljudu vodiće 35-godišnji Slovak Mihal Očenaš, dok će Rijeci na gostovanju u Danskoj suditi 42-godišnji Mađar Balaš Berke.

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Hajduk i Rakov igraju na Poljudu u četvrtak 20. avgusta od 21 sat.

Očenašu će pomagati sunarodnjaci Adam Jekel i Tobiaš Pacak, četvrti sudija biće Matej Čoren, dok će u VAR sobi biti Portugalac Tiago Martins. Njegov pomoćnik biće Slovak Martin Dohal, piše "Jabuka TV".

Očenaš je rođen 7. januara 1991. u Žilini, a u najvišem rangu slovačkog fudbala sudi od 2015. godine. Na FIFA-inu listu došao je još kao 26-godišnjak, a krajem prošle godine promoviran je u prvu UEFA-inu kategoriju.

U Evropi je skupio iskustvo u kvalifikacijama za sva tri klupska takmičenja, a Rakov mu nije nepoznat. Prošle sezone sudio je njegovu evropsku utakmicu protiv Arde, u kojoj su Poljaci slavili 1:0. Hrvatskim klubovima do sada nije sudio.

Iskusni Mađar sudi Rijeci

Rijeku dva sata ranije čeka gostovanje kod Mitjilanda, a pravdu će dijeliti mađarska sudijska postava. Glavni sudija biće Berke, pomoćnici Vencel Tot i Balaš Šert, a četvrti sudija Bence Čonka. Tamaš Bognar biće VAR, dok je za AVAR određen Eszter Urban.

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Berke je znatno iskusniji od Očenaša. Rođen je 20. februara 1984. u Nagykaniši, a utakmice mađarske prve lige vodi još od 2011. godine.

Već godinama sudi međunarodne susrete, a od sezone 2023./24. nalazi se u prvoj UEFA-inoj kategoriji, piše "Indeks".

Iza sebe ima utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona, Evropa ligu i Konferencijsku ligu, kao i reprezentativne susrete. Do sada nije sudio hrvatskim i danskim klubovima.