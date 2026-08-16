Ronaldo objavio kada vjerovatno završava karijeru

Kapiten Al Nasra i portugalski fudbalski reprezentativac Kristijano Ronaldo nagovijestio je mogućnost da bi mogao da završi igračku karijeru na kraju sezone 2026/2027, prenio je danas, 16. avgusta, španski As.

Ronaldo (41) ima ugovor sa Al Nasrom do 30. juna 2027. godine.

"Isplanirao sam potpuno svoju budućnost. Ovo će vjerovatno da bude moja posljednja sezona u fudbalu i želim da iza sebe ostavim veliko nasljeđe", izjavio je Ronaldo u intervjuu za američko izdanje časopisa Vog, prenosi Tanjug.

Ronaldo je u Al Nasr stigao početkom 2023. godine, a prije toga je igrao za Mančester junajted, Juventus, Real i lisabonski Sporting.

"Ima toliko stvari koje će da me okupiraju kada se povučem sa terena da je teško izdvojiti samo jednu. Fudbal može da ostavi veliku prazninu, pa je potrebno da je popunim raznim sadržajima. Biće zabavno - želim da više uživam, putujem i igram padel, koji obožavam. Želim i dalje da uživam u onome što sam postigao i što smo postigli zajedno, jer iza toga stoji 25 godina punih odricanja", rekao je portugalski fudbaler.

Ronaldo je za reprezentaciju Portugala postigao 146 golova na 233 meča.