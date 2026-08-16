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Albanac provocirao grupu od nekoliko desetina Srba, ovakvu reakciju očigledno nije očekivao

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 18:49

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Албанац провоцирао Србе
Foto: Screenshot / X

Jedan Albanac objavio je na platformi Iks snimak na kom se vidi kako pokušava da isprovocira grupu od nekoliko desetina Srba govoreći im na lošem engleskom "Kosovo je Albanija".

Nije poznato kakvu je reakciju očekivao, ali ono što ga je dočekalo sigurno nije.

Naime, grupa od nekoliko desetina Srba koji su čekali na ukrcavanje u avion za Beograd na jednom od pariskih aerodroma, gdje je snimak nastao, nije mu posvetila ni trunku pažnje.

On je, ipak, objavio snimak predstavljajući ga kao svoj trijumf.

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"Potreban je određeni broj hijena da bi izazvale lava, ali to sigurno ne može biti samo njih 20 ili 30", napisao je dotični Albanac.

Očigledno, ovaj "lav" nije predstavljao nikakvu prijetnju za naše zemljake, koji su ga tretirali na jedini način na koji je i zaslužio - potpunim ignorisanjem.

A što se komentara na njegovu objavu tiče... Pa, recimo samo da se ni tu nije proveo kako je očekivao, pošto je većina osudila njegovu provokaciju "ljudi koji su civilizovano stajali u redu".

Pogledajte kako je izgledao ovaj pokušaj provokacije:

(Telegraf)

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Tagovi :

Albanija

Srbija

Provokacija

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