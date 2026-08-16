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Oluja se nezaustavljivo približava, ovi dijelovi su prvi na udaru

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 17:15

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Облачно вријеме и олуја
Foto: Pexels

Pred nama su dva vrela dana. Maksimalna temperatura biće iznad 35 stepeni, u ponedjeljak i do 37 stepeni.

U ponedjeljak kasnije poslije podne na sjeveru i zapadu Srbije ponegdje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

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U noći ka ponedjeljku i u utorak ujutro sa sjeverozapada se očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Hladni front

Očekuje se osvježenje, uz jak sjeverozapadni vetar.

Pogoršanje će biti prolaznog karaktera.

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Hladni front stići će prvo do sjeverozapadnih, a tokom dana i do ostalih dijelova Srbije.

U mnogim predjelima padavine mogu izostati ili čak može biti suvih oluja sa gromovima, koji bi doprinijeli opasnosti od nastanka i širenju požara.

Obilni pljuskovi

Tek na pojedinim lokacijama očekuju se kratkotrajne jače grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

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U utorak će temperature biti niže i za 7 do 10 stepeni u odnosu na ponedjeljak i biće od 25 do 30 stepeni.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Od srijede slijedi stabilizacija vremena i povratak vrelih ljetnih temperatura, piše "Kurir".

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Tagovi :

nevrijeme

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