Oluja se nezaustavljivo približava, ovi dijelovi su prvi na udaru

Autor:ATV redakcija
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Pred nama su dva vrela dana. Maksimalna temperatura biće iznad 35 stepeni, u ponedjeljak i do 37 stepeni.
U ponedjeljak kasnije poslije podne na sjeveru i zapadu Srbije ponegdje se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
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U noći ka ponedjeljku i u utorak ujutro sa sjeverozapada se očekuje prodor hladnog fronta, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Očekuje se osvježenje, uz jak sjeverozapadni vetar.
Pogoršanje će biti prolaznog karaktera.
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Hladni front stići će prvo do sjeverozapadnih, a tokom dana i do ostalih dijelova Srbije.
U mnogim predjelima padavine mogu izostati ili čak može biti suvih oluja sa gromovima, koji bi doprinijeli opasnosti od nastanka i širenju požara.
Tek na pojedinim lokacijama očekuju se kratkotrajne jače grmljavinske oluje sa obilnim pljuskovima, pri čemu bi u kratkom vremenskom intervalu palo i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.
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U utorak će temperature biti niže i za 7 do 10 stepeni u odnosu na ponedjeljak i biće od 25 do 30 stepeni.
Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
Od srijede slijedi stabilizacija vremena i povratak vrelih ljetnih temperatura, piše "Kurir".
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