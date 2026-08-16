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Afrička kuga odnijela više od 36.000 svinja

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 11:18

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Три свиње у тору.
Foto: ATV

Zbog afričke kuge svinja do sada je ugunalo i eutanazirano 36.632 grla, a bolest je registrovana u sedam okruga i 13 opština, izjavio je ministar Dragan Glamočić.

On je naveo da je zaraza potvrđena na 930 gazdinstava u 62 naseljena mjesta. Iako su slučajevi u posljednjih nedjelju dana sporadični, Glamočić upozorava da mjesta za opuštanje nema, jer za ovaj virus ne postoji vakcina. Prema njegovim riječima, virus je prisutan još od 2019. godine i dugo opstaje na terenu.

Međutim, ministar je uspokojio potrošače naglasivši da virus ni na koji način ne utiče na ljude, čak i ukoliko bi se konzumiralo meso zaražene životinje, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Afrička kuga svinja

Srbija

eutanazija

svinje

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