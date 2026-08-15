Uhapšen poznati beogradski biznismen

Policija u Beogradu danas je uhapsila G.K. (1979), vlasnika i odgovorno lice privrednog društva "Taneo grup" d.o.o. Beograd, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela prevara u obavljanju privredne djelatnosti, falsifikovanje službene isprave i pranje novca.

Akcija je provedena u nastavku suzbijanja krivičnih djela protiv korupcije, gdje su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odjeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili poznatog beogradskog biznismena.

Društvo Kazne ne zaustavljaju nesavjesne vozače

Osumnjičeni je u aprilu 2024. godine, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu zastupnika oštećenog privrednog društva iz Jordana, na taj način što je prilikom zaključivanja ugovora o kupoprodaji robe ukupne vrijednosti 4.900.000 evra, lažno prikazao činjenice da će izvršiti isporuku robe u ugovorenom roku od dva mjeseca, iako je znao da navedenu isporuku neće izvršiti.

Od oštećenog privrednog društva na račun svog privrednog društva osumnjičeni je dobio avansnu uplatu u iznosu od 403.710.000 dinara, nakon čega je svojim potpisom i pečatom firme ovjerio račun sa neistinitom sadržinom, koji je upotrijebio i dostavio svom knjigovođi, čime je lažno prikazao da je izvršio ugovorenu obavezu prema ino-privrednom društvu.

Na ovaj način osumnjičeni je svom privrednom društvu pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 403.710.000 dinara, i za isti iznos oštetio ino-privredno društvo.

Detalji prevare

Osumnjičeni G. K. je uplaćeni avans, koji je pribavljen prevarnom radnjom, držao i iskoristio za uplate na račune drugih pravnih lica koja su povezana sa njegovom firmom, dok je preostali novčani iznos koristio za plaćanje dugovanja, ličnih potreba i redovnih poslovnih aktivnosti.

Društvo Trgovina djecom i dalje postoji: Gdje sistem zakazuje?

Pretresom osumnjičenog i prostorija u kojima živi pronađeno je i privremeno oduzeto 51.790 evra, tri ručna sata marke „Audemars Piguet“, tri ručna sata „Rolex“, jedan ručni sat „Patek Philippe“, automobili „Bentley Continental“, „Audi A8“, „Mercedes S“ i „Mercedes G“ klase.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, piše Blic.