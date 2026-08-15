Bomba na Marakani: Mihailo Ristić se vratio u Zvezdu

Autor:ATV redakcija
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Crvena zvezda je tokom ove subote odradila dva velika posla.
Nair Tiknizjan je prodat Olimpijakosu u transferu od 5+1 milion evra, a istog dana postignut je dogovor da se Mihailo Ristić vrati na Marakanu, potvrđeno je "Telegrafu".
Ristić je doveden kao zamjena za reprezentativca Jermenije. Slobodan je igrač, bivši reprezentativac Srbije i Zvezdino dijete, koje je prošlo čitavu omladinsku školu kluba.
Mihailu Ristiću je ovog ljeta istekao ugovor sa Seltom iz Viga, a Zvezda je iskoristila činjenicu da je slobodan igrač i da ga može dovesti bez obeštećenja.
Čim je realizovan transfer Tiknizjana, otvorio se prostor da se Ristić vrati na Marakanu.
Ristić je odigrao devet mečeva za reprezentaciju Srbije. Ponikao je u Zvezdi, potom je igrao za Krasnodar, Spartu iz Praga, Monpelje, Benfiku i Seltu iz Viga.
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