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Bomba na Marakani: Mihailo Ristić se vratio u Zvezdu

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 20:55

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Михаило Ристић
Foto: Screenshot / YouTube

Crvena zvezda je tokom ove subote odradila dva velika posla.

Nair Tiknizjan je prodat Olimpijakosu u transferu od 5+1 milion evra, a istog dana postignut je dogovor da se Mihailo Ristić vrati na Marakanu, potvrđeno je "Telegrafu".

Ristić je doveden kao zamjena za reprezentativca Jermenije. Slobodan je igrač, bivši reprezentativac Srbije i Zvezdino dijete, koje je prošlo čitavu omladinsku školu kluba.

Mihailu Ristiću je ovog ljeta istekao ugovor sa Seltom iz Viga, a Zvezda je iskoristila činjenicu da je slobodan igrač i da ga može dovesti bez obeštećenja.

Čim je realizovan transfer Tiknizjana, otvorio se prostor da se Ristić vrati na Marakanu.

Ristić je odigrao devet mečeva za reprezentaciju Srbije. Ponikao je u Zvezdi, potom je igrao za Krasnodar, Spartu iz Praga, Monpelje, Benfiku i Seltu iz Viga.

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FK Crvena zvezda

Mihailo Ristić

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