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Student kopao septičku i našao zlato vrijedno milione - VIDEO

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 21:57

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Студент копао септичку и нашао злато вриједно милионе - ВИДЕО
Foto: Pixabay

Za studenta na ljetnom poslu na belgijskom gradilištu, izraz “novac bačen u vjetar” poprimio je potpuno novo značenje.

Iskopavajući rovove za kanalizacioni sistem, naišao je na skriveno blago zlata procijenjene vrijednosti od 9 miliona evra.

"Odjednom smo vidjeli da tamo nešto leži", izjavio je 18-godišnji Kobi za belgijsku informativnu mrežu VTM.

"Najprije sam mislio da su to kovanice od 1 evra. Zato smo ih počeli otkopavati. Zatim smo ugledali zlatnu polugu. Ispostavilo se da je toga malo više nego što smo mislili", dodao je.

Student, čiji puni identitet nije otkriven, radio je s kolegama na mjestu nekadašnje pivare u ulici Van Langenhovestrat u Sin-Žili-Dendermondeu, oko 30 kilometara sjeverozapadno od Brisela, kada su u utorak došli do otkrića.

Sto pun zlatnih poluga

Skrovište je bilo spremljeno u vreći u zazidanom podrumskom zidu ispod raskošne vile.

Skrovište, koje uključuje zlatne kovanice, grumene i numerisane zlatne poluge, bilo je spremljeno u vreći u zazidanom podrumskom zidu ispod raskošne vile prvobitno izgrađene za vlasnika pivare, Teofilusa Van Aša, krajem 19. vijeka.

Kobi je rekao:

"To jednostavno nije nešto što očekujete dok radite običnog utorka ujutro, dodavši kako se čini da je blago namjerno sakriveno. Bilo je zaista zazidano ondje – ne u sefu ili nečemu sličnom".

Proizvodnja piva na toj lokaciji započela je 1899. i prestala 1970. godine, a zaštićeno imanje – čija vrata od kovanog željeza još uvijek nose inicijale “VA” – u potpunosti obnavlja organizacija za socijalnu njegu KAV Ost-Vlanderen radi stvaranja novih kancelarija i stambenih prostora.

"Bruvershuis je bila prekrasna zgrada, ali se u potpunosti rekonstruiše iznutra", rekao je Gert Hiler iz KAV-a za medij HLN.

Na kraju će ostati samo zidovi. Radnici su postavljali drenažne cijevi kada su naišli na zlato.

Kobi i njegove kolege pozvali su policiju i obavijestili KAV čim su naišli na skriveno zlato. Blago je u međuvremenu prebačeno u sigurni objekt u Briselu do završetka detaljne zvanične istrage radi utvrđivanja zakonitog vlasništva.

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Tagovi :

Zlato

Blago

septička jama

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