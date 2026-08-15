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Aerodrom na Siciliji ponovo otvoren za letove nakon erupcije vulkana

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 16:54

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Путници на аеродрому.
Foto: Pixabay

Aerodrom u Kataniji na Siciliji saopštio je da je ponovo otvoren za letove, nakon što su vlasti smanjile nivo upozorenja zbog erupcije vulkana Etna sa crvene na narandžastu.

Pepeo od erupcije Etne primorao je sicilijanski aerodrom da otkaže ili preusmjeri stotine letova tokom prošle sedmice.

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Ovaj aerodrom, peto najprometnije čvorište u Italiji po putničkom saobraćaju, saopštio je u petak da obustavlja sve letove do popodnevnih časova 15. avgusta.

(Srna)

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Aerodrom

Italija

etna

vulkan

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