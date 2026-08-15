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Kazne do 1.500 KM: Građani dobili ozbiljno upozorenje

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 17:54

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Нудио полицајцу мито па ухапшен
Foto: ATV

Zbog dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura zraka na području Tuzle povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom, zbog čega je gradska Služba civilne zaštite uputila apel građanima na maksimalan oprez.

Građanima se posebno savjetuje da ne pale vatru u blizini šuma, njiva i površina prekrivenih suhom travom, jer se požari u ovakvim vremenskim uslovima mogu veoma brzo proširiti i teško staviti pod kontrolu.

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Iz Civilne zaštite Tuzle podsjećaju da je zabranjeno paljenje korova, suve trave i niskog rastinja na poljoprivrednim i drugim površinama, kao i loženje vatre u blizini šuma, vikendica i vikend-naselja. Takođe, građani se upozoravaju da ne ostavljaju roštilje, vatru ili zapaljive materijale bez nadzora.

Kako navode iz Civilne zaštite Tuzle i najmanja nepažnja može imati ozbiljne posljedice po ljudske živote, imovinu i okolinu, ali i dodatno angažovati vatrogasne snage koje bi u tom trenutku mogle biti potrebne za intervencije na drugim lokacijama.

Nadležni podsjećaju i na zakonske sankcije. Prema Zakonu o šumama Tuzlanskog kantona, fizička osoba koja loži vatru suprotno propisima može biti kažnjena novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

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Krivičnim zakonom Federacije BiH predviđene su i novčane te zatvorske kazne za izazivanje šumskog požara, kao i za izazivanje opće opasnosti od požara kojim se ugrožavaju životi ljudi i imovina.

Građani koji primijete dim, vatru ili sumnjive aktivnosti pozvani su da ih odmah prijave Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla na broj 123, Operativnom centru civilne zaštite na 121 ili policiji na broj 122.

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požar

Kazna

Upozorenje

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