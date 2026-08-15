Zmije ugrizle 12 osoba u Hercegovini

Od početka sezone u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar zbrinuto je 12 pacijenata zbog ugriza zmije otrovnice, od kojih je osam zbog djelovanja toksina zadržano na bolničkom liječenju.

Zahvaljujući pravovremenoj reakciji i dovoljnim količinama protivotrova, svi su uspješno izliječeni.

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Specijalista infektologije u SKB-u Mostar dr Svjetlana Grgić potvrdila je za "Fenu" kako su svi hospitalizovani bolesnici bili zdravstveno ugroženi, ali njihov je ishod bio povoljan i bez razvoja dodatnih komplikacija.

"Do sada je u Klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar registrovano 12 bolesnika s ugrizom zmije otrovnice. Prvi slučaj zabilježen je u aprilu ove godine, a osam pacijenata zahtijevalo je bolnički nadzor i liječenje. Svi su otišli na kućnu njegu izliječeni, bez posljedica", kazala je Grgić.

Iako brojka od 12 pacijenata zvuči visoko, iz SKB-a Mostar navode kako se prosječno bilježi sedam do deset slučajeva godišnje te da, prema desetogodišnjem praćenju, ova sezona ne odskače značajno od višegodišnjeg prosjeka.

Najveći broj ugriza događa se lokalnom stanovništvu tokom svakodnevnih poljoprivrednih radova, uglavnom u jutarnjim ili večernjim satima.

Poskok najopasnija otrovnica u Hercegovini

U Hercegovini obitava 13 vrsta zmija, a najpoznatija i najopasnija otrovnica je poskok, prepoznatljiv po roščiću na vrhu glave i cik-cak uzorku na leđima.

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Govoreći o postupcima nakon ugriza, Grgić upozorava kako su prva pomoć i transport ključni za preživljavanje i smanjenje ozbiljnosti posljedica.

"Važno je umiriti osobu koja je doživjela ugriz, objasniti joj važnost fizičkog mirovanja i izbjegavanja nepotrebnih kretnji. Ugrizeni dio tijela treba postaviti ispod nivoa srca kako bi se usporilo širenje otrova te obvezno ukloniti uske predmete sa ekstremiteta, poput prstenja, satova ili narukvica, jer može doći do otoka", naglašava ona.

Ne rezati ranu i ne isisavati otrov

Posebno je upozorila na opasnost od starih, "narodnih" metoda prve pomoći.

"Zastarjele i štetne metode ne smiju se koristiti. Strogo je zabranjeno rezanje kože na mjestu ugriza, isisavanje otrova, stavljanje leda te konzumacija alkohola ili kofeina, jer to može samo pogoršati zdravstveno stanje", ističe Grgić.

Preporučuje se imobilizacija ekstremiteta u neutralni položaj, slično kao kod preloma, kako bi se smanjio protok limfe i krvi.

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Prevoz do bolnice treba biti što brži, ali bez naglih pokreta i drmanja, po mogućnosti uz korištenje nosila i vozila hitne pomoći.

U bolnici se zatim radi procjena i stabilizacija vitalnih funkcija te, u što kraćem roku, primjena seruma uz ostalo liječenje.

Iz SKB-a Mostar naglašavaju kako bolnica trenutno raspolaže dovoljnim količinama antiviperinum seruma za liječenje svih pacijenata u slučaju ugriza zmije otrovnice.