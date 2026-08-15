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Meteorolozi upalili alarme: Spremite se za grad, olujni vjetar i pad temperature

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 10:56

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Киша
Foto: ATV

Republiku Srpsku u narednim danima očekuje olujni preokret uz kišu, grmljavinu i grad, zbog čega su meteorolozi izdali upozorenje na vremenske nepogode i nagli pad temperature.

Sve do ponedjeljka zadržaće se veoma toplo vrijeme uz tropske temperature do 38 stepeni Celzijusovih, ali već poslije podne i uveče u ponedjeljak stiže žestoko destabilizacija atmosfere praćena obilnim pljuskovima, olujnim vjetrom i lokalnim nepogodama.

U subotu, 15. avgusta, biće pretežno sunčano i vruće, sa najvišom temperaturom od 32 do 38 stepeni, u višim predjelima od 27 stepeni.

U nedjelju, 16. avgusta, nakon svježeg jutra, nastaviće se sunčano i vrelo vrijeme. Poslije podne u Hercegovini i na jugoistoku moguća je prolazna kiša. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 21, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni.

U ponedjeljak, 17. avgusta, veći dio dana proći će uz sunčano vrijeme, ali poslije podne i uveče stiže glavni olujni talas. Očekuju se kiša, pljuskovi, grmljavina, grad i jak vjetar. Maksimalna temperatura iznosiće od 31 do 38 stepeni.

U utorak, 18. avgusta, slijedi osjetno zahlađenje. Biće pretežno oblačno sa kišom, dok se od sredine dana očekuje razveravanje sa zapada. Temperatura će znatno pasti i iznosiće od 24 do 30 stepeni, a na planinama svega 21 stepen.

U srijedu, 19. avgusta, očekuje se smirivanje vremena uz pretežno sunčanije i postepeno toplije vrijeme, sa najvišom temperaturom od 28 do 35 stepeni.

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dugoročna vremenska prognoza

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