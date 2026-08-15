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Autobus sa Srbima sletio sa puta: Ima povrijeđenih, otkriveni detalji

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 11:27

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Autobus pun srpskih turista prevrnuo se tokom noći u Bugarskoj, oko 150 kilometara od Sofije, dok su se putnici vraćali iz Kušadasija.

Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko uglavnom mlađih putnika je povrijeđeno.

Autobus sa većim brojem državljana Srbije sletio je tokom noći sa puta u Bugarskoj, oko 150 kilometara od Sofije, i prevrnuo se na bok. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 3 sata ujutru, dok su se turisti vraćali iz Kušadasija u Srbiju.

Prema nezvaničnim informacijama, u autobusu je bilo uglavnom mladih putnika, od kojih su mnogi u trenutku nesreće spavali. Za sada je poznato da je nekoliko osoba povrijeđeno, ali se prema prvim informacijama radi o lakšim povredama.

Prema dosadašnjim saznanjima, vozač je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad autobusom, nakon čega je vozilo sletjelo sa kolovoza i prevrnulo se.

Očekuje se zvanično saopštenje nadležnih službi koje bi trebalo da pruži više informacija o broju povrijeđenih, njihovom stanju i okolnostima koje su dovele do nesreće, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Srbi

turisti

autobus

Saobraćajna nesreća

Bugarska

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