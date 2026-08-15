Ružičić: Javnost mora znati šta se radi u koritu rijeke Plive u Jajcu

Načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić reagovala je povodom radova koji se izvode u koritu rijeke Plive na području Jajca, ističući da javnost mora dobiti jasne odgovore o tome ko je odobrio radove, na osnovu koje dokumentacije i kakve posljedice oni mogu imati po rijeku i njen prirodni tok.

Ružičićeva je naglasila da o ovom pitanju ne govori samo kao načelnica opštine kroz koju Pliva protiče, već i kao neko ko je za ovu rijeku lično i emotivno vezan.

Društvo Poznato u kom periodu se mogu koristiti turistički vaučeri

„Jajce je moj rodni grad, a Pliva je dio mog djetinjstva, mojih uspomena i života. Zato mi je teško da gledam tešku mehanizaciju u njenom koritu, kopanje i mijenjanje prirodnog toka, a da pri tom javnost nema jasne informacije o tome šta se tačno radi i zašto“, poručila je Ružičićeva.

Ona je podsjetila da Pliva izvire u Šipovu, protiče kroz Jezero i nastavlja prema Jajcu, te da zbog toga odgovornost za njeno očuvanje ne može biti ograničena na samo jednu lokalnu zajednicu.

Korito Plive u Jajcu

„Pliva nas povezuje. Prema njoj svi moramo imati isti odnos - odgovoran i domaćinski. U Jezeru smo svih ovih godina nastojali da je čuvamo i da je ne narušavamo opštinskim odlukama i projektima. Zato danas s pravom pitam šta se radi na Plivi u Jajcu i kakve će posljedice ti radovi ostaviti“, rekla je Ružičićeva.

Kako je istakla, ukoliko je riječ o radovima koji imaju stručno i zakonsko opravdanje, javnost zaslužuje da bude upoznata sa svim činjenicama.

Svijet Vozač autobusa herojskim potezom spasio živote mladih srpskih turista

„Ne želim nikoga unaprijed da osuđujem. Želim odgovore. Ko je donio odluku, na osnovu koje dokumentacije, koji je cilj radova i da li su analizirane moguće posljedice po korito, vodni režim i prirodu. To su pitanja na koja građani imaju pravo da dobiju odgovor“, navela je Ružičićeva.

Pozvala je nadležne institucije, stručnu javnost, ekologe i ekološka udruženja da se uključe i utvrde sve činjenice u vezi sa radovima.

Korito Plive u Jajcu

„Zaštita prirode ne smije biti stvar trenutka, fotografije ili lične promocije. Ona podrazumijeva odgovornost i spremnost da se reaguje onda kada postoji opasnost da prirodno bogatstvo bude ugroženo. Zato očekujem da se oglase i oni koji se godinama predstavljaju kao zaštitnici prirode“, istakla je Ružičićeva.

Ona je naglasila da kao načelnica Opštine Jezero ima obavezu da štiti Plivu na području svoje lokalne zajednice, ali i da reaguje kada smatra da je ugrožena rijeka koja povezuje više opština i ima poseban prirodni i životni značaj za cijeli ovaj kraj.

Gradovi i opštine Vatra prijeti kućama kod Konjica

„Ne želim da jednog dana naša djeca pitaju šta smo uradili i zašto smo ćutali. Pliva nije ničija privatna svojina. Ona pripada ovom kraju, ljudima koji uz nju žive i generacijama koje dolaze. Zato o Plivi moramo govoriti glasno i čuvati je zajedno“, zaključila je Ružičićeva.