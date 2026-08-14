Stabilno stanje na požarištu kod Nevesinja

Autor:ATV redakcija
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Šef nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija potvrdio je da je situacija na požarištima kod ove opštine danas stabilnija, ali da se nastavlja praćenje stanja na terenu.
"Što se tiče požara, Humčani su stabilni, ovaj požar na Zalomu je isto sada pod kontrolom. U Humčanima još helikopter gasi malo na većoj visini. Što se tiče kuća, nema opasnosti za sada", rekao je Jonlija.
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Nakon višednevne borbe, ističe, vatrogasci su umorni, ali i dalje dežuraju dok se požari potpuno ne ugase.
"Evo već već četiri-pet dana smo stalno na terenu, najviše zbog ova dva velika požara. Vatrogasci su i dalje ostali da prate razvoj požara. Što se tiče Oružanih snaga, oni su se povukli", rekao je on.
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