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Minić u posjeti porodici Bojanić: Nastavljaju dalje, sa vjerom i snagom

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 20:58

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom današnjeg boravka u Bijeljini posjetio je i porodicu domaćina Miće Bojanića, koja je pretrpjela veliku štetu u požaru kada im je uništen dio domaćinstva, i istakao da ovi čestiti i vrijedni ljudi zaslužuju podršku.

Minić je istakao da se ovi ponosni Semberci, čestitog duha i vrijedni ljudi, ne predaju.

"Nastavljaju dalje, sa vjerom i snagom da ponovo izgrade ono što su izgubili. Ovi ljudi zaslužuju našu podršku", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Bijeljina

požar

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