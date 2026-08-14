Minić u posjeti porodici Bojanić: Nastavljaju dalje, sa vjerom i snagom

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić tokom današnjeg boravka u Bijeljini posjetio je i porodicu domaćina Miće Bojanića, koja je pretrpjela veliku štetu u požaru kada im je uništen dio domaćinstva, i istakao da ovi čestiti i vrijedni ljudi zaslužuju podršku.

Minić je istakao da se ovi ponosni Semberci, čestitog duha i vrijedni ljudi, ne predaju. "Nastavljaju dalje, sa vjerom i snagom da ponovo izgrade ono što su izgubili. Ovi ljudi zaslužuju našu podršku", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks". Porodica domaćina Miće Bojanića pretrpjela je veliku štetu u požaru koji im je uništio dio domaćinstva.

Ponosni Semberci, čestitog duha i vrijedni ljudi, ne predaju se. Nastavljaju dalje, sa vjerom i snagom da ponovo izgrade ono što su izgubili. Ovi ljudi zaslužuju našu podršku. pic.twitter.com/jrxf1edUER — Savo Minić (@minic_savo) August 14, 2026

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