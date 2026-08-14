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Šmit dolazi u Sarajevo da proslavi rođendan, ko je pozvan?

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Autor:

Branka Dakić
14.08.2026 20:15

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Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих
Foto: ATV

Kristijan Šmit se vraća u BiH krajem avgusta. Ovaj put neće u zgradu OHR-a. Dolazi da duva 69 svjećica u Sarajevu. Valjda mu je taj grad toliko prirastao srcu, pa baš tamo slavi rođendan.

Pozivnice za rođendansku žurku uveliko stižu. Pokloni se spremaju, a stižu i želje, čestitke, poruke i pozdravi.

Rođendan je poseban dan u godini, a posebni dani se provode sa najdražim ljudima i u najdražim mjestima. Za Kristijana Šmita to je, po svemu sudeći, Sarajevo. Krajem avgusta doći će u taj grad kako bi sa prijateljima proslavio 69. rođendan. Nekima su pozivnice već stigle.

"Jesam pozvan, ali nažalost, neću biti u BiH. Lično sam dobio voc ap poruku od gospodina Šmita", naveo je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković.

Branislav Borenović nije pozvan, ali kako kaže, ne bi ni išao.

"Niti sam pozvan, niti sam s tim čovjekom imao priliku da sjedam, razgovaram. Ja nemam poziv. Niti imam namjeru da idem na takve događaje", istakao je poslanik Kluba PDP-SDS-Lista za pravdu i red u PD PS BiH Branislav Borenović.

Rođendansku žurku propustiće i Nebojša Vukanović. Kaže, niti je pozvan, niti je poželjan.

"Mister Šmit, hau mač? Go hom. Ja mislim da sam posljednja osoba koju bi on želio da vidi na svom rođendanu", rekao je predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Ne dolazi on zbog rođendana, ali po poklon dolazi, uvjerava Sanja Vulić.

"On ne dolazi da slavi nikakav rođendan, on dolazi da uzme novac koji su mu obećali i koji sakupljaju oni „trojkaši“ i ostali koji su mu pomagali u raznim malverzacijama, uključujući i davanje zemlje u Varešu na koncesiju na 100 godina", izjavio je potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić.

"Ne pada mi na pamet da prisustvujem. Imam mnogo ljepših rođendana taj dan", izjavio je poslanik SNSD-a u PD PS BiH Milorad Kojić.

Rođendanske čestitke Šmitu su uputili čitaoci našeg portala. Lijepe želje su izostale.

"Sve ono što je poželio i radio srpskom narodu", "Naše mu želje ne znače ništa. Neka mu Bog da nagradu po zasluzi", "Da mu se vrati duplo od svega što je uradio protiv Republike Srpske", "Sve što on nama želi, neka bude njemu", poručili su naši čitaoci.

Proslava je 26. avgusta, tačnu lokaciju ne znamo, znamo samo da je u jednom od sarajevskih restorana. Kristijan Šmit iz BiH je otišao prvog jula, ne svojom voljom. Pet godina je bio u OHR-u, ali ga u Republici Srpskoj nikad nisu priznali kao visokog predstavnika.

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Tagovi :

Kristijan Šmit

OHR

Bosna i Hercegovina

Ćamil Duraković

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