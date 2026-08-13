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Nina Borić prijavila Slavena Kovačevića zbog blokade priključka struje

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 19:59

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Струја
Foto: ATV

Spor između Nine Borić i Slavena Kovačevića, u vezi sa korištenjem električnog brojila u stambenoj zgradi u Sarajevu, prerastao je u pravni slučaj nakon pokušaja izvršenja pravosnažne sudske odluke.

Prema navodima Nine Borić, 24. jula 2026. prilikom pokušaja ponovnog priključenja električne energije u njenom stanu nije omogućeno izvršenje sudske odluke kojom je, kako tvrdi, naloženo nesmetano korištenje električnog brojila.

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O događaju je, prema dostupnim informacijama, sačinjena službena evidencija Policijske uprave Centar Sarajevo.

Advokat Nine Borić nakon toga je Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu podnio krivičnu prijavu protiv Slavena Kovačevića, Slobodanke Kovačević i Leposave Stanković zbog sumnje na sprečavanje izvršenja pravomoćne sudske odluke.

Borić navodi kako je njeno domaćinstvo zbog spora određeno vrijeme ostalo bez električne energije te upozorava da među članovima porodice ima osoba koje koriste insulinsku terapiju.

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Tagovi :

Slaven Kovačević

Nina Borić

Struja

električna energija

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