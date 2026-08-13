91. dan u Šengenu: Prekoračenje od jednog dana dovelo do hapšenja vozača iz BiH

Tamo je u noći između petka i subote priveden na austrijskoj granici sa Češkom jer je prekoračio ograničenje boravka u Šengen zoni. Za jedan dan.

Jedan dan preko dozvoljenog boravka u Šengenu, izrečena i plaćena kazna od 500 evra... pa lisice, jedna noć iza rešetaka u migracijskom pritvoru države Austrije i dvije noći u zatvoru tako je završila redovna međunarodna tura profesionalnog vozača iz BiH Adema Mehinagića. Ne spori da je imao evidentiran 91 dan boravka. Spori ono što se dogodilo poslije plaćene kazne.

„Rekli su mi da će me voziti u Vels da dam izjavu i da ću biti slobodan. Međutim, odveli su me u austrijsku bolnicu na pregled, potom u Vels i tu sam zadržan dva dana u zatvoru... da bi, potom, bio izručen u Češku. Tačno ružan osjećaj, isto k’o obični migrant”, rekao je profesionalni vozač Adem Mehinagić.

Dok Adem tri noći čeka šta će s njim biti, njegov poslodavac pokušava da mu uđe u trag. Čim saznaje za privođenje, organizuje drugog vozača da preuzme natovaren kamion koji je ostao na granici i kreće prema Austriji. Angažuje advokata i pokušava da sazna zbog čega ga i dalje drže i kada će biti pušten. Konkretnih odgovora priča Damir Ćatić nije bilo. Po saznanju da je vozač prebačen u Češku zemlju iz koje je ušao ponovo sjeda u automobil i kreće za njim.

„Da bi mi gospođa Martina rekla da su ga oni tek prije pola sata dovukli tu, a između toga prošlo je par sati. Znači, slagali su u tom trenutku da su ga već izručili u Češku. Pri dolasku u tu policijsku stanicu u Češkim Budjejovicama, to je bila totalno druga stvar. Ni nalik onome što je bilo u Austriji. Počevši od samog postupanja policajaca prema Ademu i meni. Cijela procedura se završila za par sati”, kazao je Damir Ćatić iz firme „Neri” d.o.o.

Firma je uputila zvaničan dopis Ambasadi Austrije u BiH. Ne spore prekršaj, ne spore ni pravo Austrije da ga kazni. Traže objašnjenje za ono što je uslijedilo poslije lisice, zadržavanje, otežanu komunikaciju i odgovor na pitanje: ko je u međuvremenu odgovarao za natovaren kamion?

„Do danas nismo dobili nikakav odgovor, a prošlo je već par dana, pa ne očekujemo da će to biti tako brzo. Ja sam lično zvao Ministarstvo u Sarajevu nisu se tad javili, iz nekog razloga”, izjavio je Damir Ćatić iz firme „Neri” d.o.o.

Od Ministarstva inostranih poslova BiH i diplomatsko-konzularne mreže očekivalo se da pitanje profesionalnih vozača postane jedno od važnih ekonomskih i diplomatskih pitanja prema državama članicama EU, kažu u Konzorcijumu „Logistika BiH”. Od diplomatije su tražili da bije istu bitku ali Elmedinu Konakoviću, tvrde, ni traga ni glasa. Na pozive nije bilo odgovora. Baš kao ni na naše. Po svemu sudeći, imao je ministar mnogo preča i za njega važnija posla.

„A dok profesionalni vozači, građani Bosne i Hercegovine, ostaju na evropskim granicama, dok kompanije sa desetinama godina tradicije gube vozače, tržište i mogućnost normalnog rada, imali smo priliku gledati i kako se MIP BiH bavi pitanjem da li će Jelena Karleuša održati koncert. Možda je i to nekome državna tema”, saopštili su iz Konzorcijuma „Logistika BiH”.

Od Ministarstva komunikacija i transporta BiH očekivala se snažna koordinacija i pritisak prema evropskim institucijama. Od ambasadora i DKP mreže očekivalo se da problem vozača bude predstavljen tamo gdje se odluke donose, dodaju iz Konzorcijuma. Od svega toga, za sada, i dalje su tu samo razgovori i obećanja „biće bolje”.

„Nažalost, resorni ministar MKT BiH ostvario je svoj administrativni san formirao je komisiju/radnu grupu po svojoj mjeri i proglasio je nosiocem aktivnosti u ime Bosne i Hercegovine. A matematika je neumoljiva: 17 × 0 = 0. Možemo održati 17 sastanaka, formirati komisije, pisati zapisnike i saopštenja. Ako profesionalni vozač i domaći prevoznik na kraju nemaju rješenje rezultat je NULA”, dodali su iz Konzorcijuma „Logistika BiH”.

Čitavim slučajem i dešavanjima nisu iznenađeni u Konzorcijumu. Posljedica je to na koju su, kažu, mjesecima upozoravali. Ovaj put upozorenje ima ime i prezime.