Zatvor na Igmanu koštao 21 milion KM, a vodu dobija iz cisterne: Vodovodna mreža nije bila u projektu!?

Sarajevski Kazneno-popravni zavod (KPZ) Igman u Blažuju otvoren je u maju ove godine, iako objekat još nema izgrađenu vodovodnu mrežu niti priključak na gradski vodovodni sistem.

Voda za potrebe zatvorenika i zaposlenih obezbjeđuje se putem rezervoara koji se svakodnevno dopunjavaju iz cisterni, što stvara dodatne troškove.

Objekat KPZ-a Igman ranije je dobio upotrebnu dozvolu, iako priključak na vodovodnu mrežu nije bio izgrađen. Prema informacijama do kojih je došao Kliks, izgradnja vodovodne mreže do objekta nije bila obuhvaćena ni prvobitnim projektom.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine planira izdvojiti 2,5 miliona KM za izgradnju vodovodne mreže, dok je trenutno u toku procedura za ishodovanje građevinske dozvole.

Prema dostupnim informacijama, za realizaciju projekta zainteresovana je i Opština Ilidža, koja bi, osim povezivanja KPZ-a Igman na vodovodnu mrežu, učestvovala i u rješavanju vodosnabdijevanja okolnih naselja.

Izgradnja KPZ-a Igman koštala je gotovo 21 milion KM. Iz budžeta Federacije BiH izdvojeno je 11,7 miliona KM, dok je Evropska unija obezbijedila dodatnih devet miliona KM.

Prilikom otvaranja objekta 13. maja, federalni zvaničnici istakli su da su „svi radovi izvođeni u skladu sa standardima EU koji se primjenjuju na objekte zatvorskog tipa“.

Međutim, činjenica da objekat u trenutku otvaranja nije imao priključak na javnu vodovodnu mrežu otvorila je pitanje ispunjavanja svih infrastrukturnih uslova predviđenih za ovakav objekat.

Na probleme s vodosnabdijevanjem u KPZ-u Igman ranije su ukazivali i pritvorenici, odnosno njihovi advokati.

Sava Marinković, optužen za ubistvo sarajevskih policajaca, kazao je u junu ove godine pred sudom da u zatvoru nema vode te da se kupa iz flaše.

Na jednom od ročišta, advokat Alen Nakić, koji zastupa bivšeg dekana Stomatološkog fakulteta Muhameda Ajanovića, takođe je govorio o uslovima u kojima njegov klijent boravi. Prema njegovim riječima, Ajanović se kupa koristeći lončić za vodu, ocijenivši takve uslove nehumanim.

Otvaranje KPZ-a Igman bez trajno riješenog pitanja vodosnabdijevanja otvara pitanje kako je objekat dobio upotrebnu dozvolu i zbog čega izgradnja vodovodne mreže nije bila obuhvaćena prvobitnim projektom.