Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nakon što je direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv njega.

"Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu", rekao je Amidžić.

Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu. pic.twitter.com/KHbilyH48b — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 13, 2026

Emir Suljagić je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića zbog, kako je naveo, "sumnje na izvršenje krivičnog djela neizvršavanje odluka visokog predstavnika" koja se odnosi na ovaj centar.