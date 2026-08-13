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Amidžić: Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:51

Komentari:

5
Срђан Амиџић
Foto: ATV

Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu, rekao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nakon što je direktor Memorijalnog centra Srebrenica, Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv njega.

"Ako ne odgovaram Suljagiću, znači da sam na pravom putu", rekao je Amidžić.

Emir Suljagić je Tužilaštvu BiH podnio krivičnu prijavu protiv Srđana Amidžića zbog, kako je naveo, "sumnje na izvršenje krivičnog djela neizvršavanje odluka visokog predstavnika" koja se odnosi na ovaj centar.

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Tagovi :

Emir Suljagić

Srđan Amidžić

Komentari (5)

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